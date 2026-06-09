Δολοφονία στην Αγία Παρασκευή: Στον αδελφό του Πολωνού καθηγητή η επιμέλεια των παιδιών του

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Στον αδελφό του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, Γιεζιόρσκι Πρτσεμισλαβ, ανατίθεται η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του, όπως ενημερώνουν οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος. Το έγκλημα στην Αγία Παρασκευή είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, αφού ως ηθική αυτουργός είχε κατηγορηθεί η πρώην σύζυγός του, η οποία αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείτο.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε οι Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Εύα Μπόμπολη, πληρεξούσιοι δικηγόροι της οικογένειας Γιεζιόρσκι, αναφέρονται τα εξής:

«Μετά από 11 μήνες παραμονής στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού « Άγιος Ανδρέας» εκδόθηκε η απόφαση, μέσω της οποίας τα παιδιά θα μπορούν να μείνουν πια με άνθρωπο του στενού τους οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση, καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους.

Η οικογένεια του θύματος ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» για την εξαιρετική φροντίδα, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών.

Η οικογένεια εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη».

Η ανάρτηση του αδελφού του Πολωνού καθηγητή πριν από την απόφαση

«Αντιμέτωπος με μία ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου (6/6/2026). Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά.

Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία, έστω και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία.

Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες… Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.

Τι πρέπει να πω στα παιδιά;

Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω;

Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ, παρά τη θέλησή τους;

Η κατάσταση είναι δραματική – κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία.

Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω, να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά.»