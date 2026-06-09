«Ελλάδα 2030» – Νίκος Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας έχουν περάσει σε άλλη εποχή

«Το συνέδριο αυτό φέρνει ίδιο τίτλο με αυτόν που έχει επιλέξει, εδώ και τρία χρόνια, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σαν το ορόσημο και τη γενική περιγραφή της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε στην εισήγηση του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών του συνεδρίου «Ελλάδα 2030», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Το ορόσημο αυτό μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι με την ολοκλήρωσή του, σε τριάμισι χρόνια από τώρα θα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι επιτέλους οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας έχουν περάσει σε άλλη εποχή», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόσθεσε ότι η αποτροπή στον 21ο αιώνα δεν διασφαλίζεται με την αγορά ενός σημαντικού αριθμού ικανών συστημάτων, ούτε εξασφαλίζεται μόνο με την ύπαρξη αξιόμαχου προσωπικού, καθώς η προσπάθεια πλέον προϋποθέτει τεχνολογική υπεροχή, δυνατότητα παραγωγής, ερευνητική δραστηριότητα και βέβαια οικονομική ανθεκτικότητα.

«Η χώρα χρειάζεται ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, με μια τελείως όμως διαφορετική νοοτροπία. Ένοπλες Δυνάμεις που δεν αφορούν ένα σύνολο εξοπλιστικών προγραμμάτων και αξιόλογο προσωπικό, αλλά μία τελείως διαφορετική προσέγγιση δημιουργίας ενός συνόλου που προσλαμβάνει την πραγματικότητα μέσω εκατομμυρίων αισθητήρων, μεταφέροντας την πληροφορία σε ένα κέντρο επεξεργασίας δεδομένων, όπου προτεραιοποιούνται, λαμβάνονται οι αποφάσεις, επιλέγεται και προτείνεται στο ανθρώπινο δυναμικό η κατάλληλη απάντηση στην εκάστοτε απειλή. Οι σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένας μηχανισμός γνώσης και επεξεργασίας της πληροφορίας. Δεν είναι πια ένα σύνολο οπλικών συστημάτων, όπως παλιά», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, τόνισε ότι το σύστημα anti- drone “Κένταυρος” δημιουργήθηκε από ένα ερώτημα για την αντιμετώπιση σμηνών drones, συγκεκριμένης τεχνολογίας, από χώρα που απειλεί την Ελλάδα. «Το ΕΛΚΑΚ, έθεσε αυτό το ερώτημα στο αμυντικό οικοσύστημα της χώρα μας και την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Το ελληνικό οικοσύστημα απάντησε σε αυτό το ερώτημα υπό μορφή πρωτοτύπου, το οποίο ελέγχθηκε διεξοδικά. Στη συνέχεια στάλθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και διαπιστώθηκε το αξιόμαχο του, όχι σε παρελάσεις αλλά σε πραγματικές συνθήκες καταρρίπτοντας δύο drones των Χούθι».

Ελληνική αμυντική βιομηχανία

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του πάνελ «Εθνική Άμυνα & Αμυντική Βιομηχανία», αναδείχτηκαν οι δυσκολίες, αλλά και οι προκλήσεις και το όραμα της αμυντικής βιομηχανίας για το 2030.

Την εκτίμηση, ότι «πρέπει η ελληνική αμυντική βιομηχανία να πατήσει στα πόδια της», εξέφρασε ο Αντώνης Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και επεσήμανε ότι παρά το γεγονός ότι τα νούμερα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας είναι μεγάλα, οι τουρκικές δυνάμεις έχουν πολλές αδυναμίες.

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Για τις δυνατότητες της ΕΑΒ, μίλησε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία. «Για παράδειγμα συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό των F-16 σε Viper, που δεν είναι απλό και εύκολο. Συνεπώς έχει αποκτήσει μία τεχνογνωσία σε ότι αφορά μια δουλειά που αφορά εκσυγχρονισμό, καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικών, ενώ παράλληλα κάνει την συμπαραγωγή με την Lockheed Martin για τη διεθνή αγορά».

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Από την πλευρά του ο Πάνος Ξενοκώστας, Ιδρυτής & Πρόεδρος του Ομίλου ONEX Shipyards and Technologies, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, αναφέρθηκε στο αμυντικό και ναυπηγικό σχέδιο Project Trident. «Δεν πρόκειται για ένα νούμερο στον ισολογισμό μιας εταιρείας, ούτε ένα σχέδιο στα χαρτιά, ούτε μία επενδυτική επιχειρηματική πρόταση ή πρόθεση. Είναι η ψήφος εμπιστοσύνης της Δύσης, των δυτικών ναυπηγείων, στην Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση. Ένα τόσο μεγάλο project των 1,35 δισ. ευρώ είναι γιγάντιο θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της Ελλάδος ως πυλώνα της νότιας Ευρώπης».

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«Είμαστε ανταγωνιστικοί»

«Ξεκινήσαμε από την Ελλάδα, αλλά τα συστήματα μας είναι σε λειτουργία σε 40 χώρες. Αρά αυτό που έχουμε αποδείξει σαν γκρουπ αλλά και σαν μέρος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας είναι ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο λόγος είναι ότι όταν πηγαίνουμε να κονταροχτυπηθούμε με την τουρκική αμυντική βιομηχανία, τους Γάλλους, του Αμερικανούς, τους Εγγλέζους, κερδίζουμε τους διαγωνισμούς. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε τεχνικά ανταγωνιστικοί, αν όχι οι καλύτεροι για να κερδίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς έχουμε επενδύσει σε Έλληνες επιστήμονες και έχουμε δείξει την αξία μας στο εξωτερικό. Μπορούμε σαν χώρα και πρέπει να παίξουμε ρόλο σε όσα θα έρθουν στο μέλλον», σημείωσε ο Γιώργος Μενεξής, Αντιπρόεδρος, MSST Cluster, EFA GROUP, Chief Executive Officer, SCYTALYS

Τον συντονισμό του πάνελ είχε η Μαριάνα Πυργιώτη, Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert.