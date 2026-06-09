Ισραήλ: Νεκρός ένοπλος που πέρασε από τον Λίβανο και άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών

Ένοπλος που διείσδυσε σε ισραηλινά εδάφη από τον Λίβανο και άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή Ραμίμ Ρίτζ, κοντά στα σύνορα, έπεσε νεκρός από τα πυρά των στρατευμάτων, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι IDF αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο περιστατικό, και τα στρατεύματα χτενίζουν την περιοχή για να εντοπίσουν πιθανούς άλλους δράστες. Ένα drone της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εστάλη, επίσης, στην περιοχή για να βοηθήσει στις έρευνες.

Οι κάτοικοι των συνοριακών κοινοτήτων Μισγκάβ Αμ, Μαργκαλιότ και Μανάρα στο «Pandhandle» της Γαλιλαίας έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, ενώ ένας κοντινός αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.