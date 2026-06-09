Ισραήλ: Νεκρός ένοπλος που πέρασε από τον Λίβανο και άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών

Ένας ένοπλος που διείσδυσε σε ισραηλινά εδάφη από τον Λίβανο και άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή Ραμίμ Ρίτζ, κοντά στα σύνορα, έπεσε νεκρός από τα πυρά των στρατευμάτων, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο περιστατικό, ενώ τα στρατεύματα χτενίζουν την περιοχή και οι κάτοικοι των συνοριακών κοινοτήτων έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ισραήλ στρατός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοπλος που διείσδυσε σε ισραηλινά εδάφη από τον Λίβανο και άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, έπεσε νεκρός από τα πυρά των στρατευμάτων.
  • Οι IDF αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο περιστατικό. Τα στρατεύματα χτενίζουν την περιοχή για εντοπισμό πιθανών άλλων δραστών, με τη συνδρομή drone της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Οι κάτοικοι συνοριακών κοινοτήτων έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας. Ένας κοντινός αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένοπλος που διείσδυσε σε ισραηλινά εδάφη από τον Λίβανο και άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή Ραμίμ Ρίτζ, κοντά στα σύνορα, έπεσε νεκρός από τα πυρά των στρατευμάτων, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Νότιος Λίβανος: Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης στην περιοχή της Τύρου – Αναφορές για νέες επιθέσεις

Οι IDF αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο περιστατικό, και τα στρατεύματα χτενίζουν την περιοχή για να εντοπίσουν πιθανούς άλλους δράστες. Ένα drone της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εστάλη, επίσης, στην περιοχή για να βοηθήσει στις έρευνες.

Οι κάτοικοι των συνοριακών κοινοτήτων Μισγκάβ Αμ, Μαργκαλιότ και Μανάρα στο «Pandhandle» της Γαλιλαίας έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, ενώ ένας κοντινός αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ