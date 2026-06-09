Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση μεταξύ Πεύκων και Φιλύρου – Μήνυμα από το 112

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Συναγερμός σήμανε σήμερα (9/6/2026) το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία έλαβε την πρώτη κλήση λίγο μετά τις 15:30, με το μέτωπο της φωτιάς να εντοπίζεται πίσω από τα κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, παραπλεύρως της οδού Κωνσταντινοπόλεως που συνδέει τα Πεύκα με το Φίλυρο.

Δείτε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

Ήχησε το 112

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα μέσω του 122 που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Ενεργοποίηση. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς και των καιρικών συνθηκών, η κινητοποίηση των Αρχών, υπήρξε άμεση και ευρείας κλίμακας. Αυτή την ώρα, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα της Πυροσβεστικής, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και εθελοντικές ομάδες διάσωσης και πυρόσβεσης.

Παράλληλα, για τον ταχύτερο περιορισμό του μετώπου, επιστρατεύθηκαν εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Πολύτιμη είναι και η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία βοηθάει στο έργο κατάσβεσης με υδροφόρες των ΟΤΑ.