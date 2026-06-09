Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση – Ξηλώθηκαν 500 μέτρα παράνομων καλωδίων

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Σε δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή, οδήγησε ειδική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Ιουνίου, σε οικισμούς της Παλλήνης, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, στη Βορειοανατολική Αττική.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), με τη συμμετοχή αστυνομικών από το Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Συλλήψεις και παραβάσεις του ΚΟΚ

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι αστυνομικές Αρχές, βεβαίωσαν και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούσαν οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και κυκλοφορία οχημάτων χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο για την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Ξηλώθηκαν 500 μέτρα καλωδίων που τροφοδοτούσαν παράνομες συνδέσεις

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρέμβαση συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχώρησε στην αποξήλωση περίπου 500 μέτρων καλωδίων, που χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συνιστούν σοβαρό κίνδυνο τόσο για τη δημόσια ασφάλεια όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου, καθώς οι αυθαίρετες παρεμβάσεις μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα, βλάβες και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.