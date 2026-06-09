Βραζιλία: Νεκρή 6χρονη από τα πυρά του 12χρονου αδελφού της – Είχε πρόσβαση στα όπλα του πατριού του

Μια τραγωδία συγκλονίζει τη Βραζιλία, όπου ένα εξάχρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τα πυρά του δωδεκάχρονου αδελφού της, ο οποίος βρήκε μια γεμάτη καραμπίνα αφημένη στο κρεβάτι των γονιών τους. Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας, καθώς στο σπίτι βρέθηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο από παράνομα όπλα, ενώ οι αρχές αναζητούν τον πατριό των παιδιών που έχει εξαφανιστεί.

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Διεθνή Νέα

Το άτυχο κοριτσάκι
Η Αστυνομία 'έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του πατριού των παιδιών Πηγή:The Sun
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανείπωτη τραγωδία στη Βραζιλία: Εξάχρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τα πυρά του 12χρονου αδελφού της, ο οποίος βρήκε μια γεμάτη καραμπίνα στο κρεβάτι των γονιών τους.
  • Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο από παράνομα όπλα, οδηγώντας στη σύλληψη της μητέρας, ενώ ο πατριός των παιδιών αναζητείται.
  • Η μητέρα συνελήφθη καθώς γνώριζε για τον παράνομο οπλισμό και είχε αφήσει τα παιδιά με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

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Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Βραζιλία, καθώς ένα εξάχρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τα πυρά του μεγαλύτερου αδελφού της, όταν το παιδί εντόπισε μια γεμάτη καραμπίνα που είχε αφεθεί στο κρεβάτι των γονιών τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στον αγροτικό δήμο Παβάο στις 4 Ιουνίου, με τις αστυνομικές Αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του πατριού των παιδιών, ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Κατά την έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο από παράνομα όπλα και πυρομαχικά, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το 12χρονο αγόρι πήρε στα χέρια του τη γεμάτη καραμπίνα, την έκλεισε και άθελά του πίεσε τη σκανδάλη, με αποτέλεσμα το βλήμα να πλήξει την εξάχρονη Ισαντόρα στο κεφάλι. Οι γονείς, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν εκτός της οικίας, έτρεξαν στο εσωτερικό μόλις άκουσαν τον πυροβολισμό, ωστόσο η μικρή είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή στο πάτωμα.

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Οι αντιφάσεις της μητέρας και το παράνομο οπλοστάσιο

Αν και αρχικά η μητέρα, Ζεροζίνα Φερνάντες Γκόμες, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως το όπλο ήταν ασφαλισμένο πάνω σε μια ντουλάπα, η κατάθεση του 12χρονου γιου της την διέψευσε, αποκαλύπτοντας πως η καραμπίνα βρισκόταν εκτεθειμένη πάνω στο κρεβάτι. Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο όταν οι αρχές ερεύνησαν το σπίτι και τον περιβάλλοντα χώρο. Εκεί εντοπίστηκαν ένα επιπλέον πυροβόλο όπλο, ποσότητες πυρίτιδας, 16 χρησιμοποιημένα φυσίγγια, καθώς και μια τρίτη καραμπίνα επιμελώς κρυμμένη σε θάμνους έξω από το ακίνητο.

Οι ανακριτές ξεκαθάρισαν πως η μητέρα τελεί υπό κράτηση καθώς γνώριζε για την ύπαρξη του παράνομου οπλισμού και απέτυχε να προστατεύσει τα παιδιά της, αφήνοντάς τα με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με την κοινή γνώμη στη Βραζιλία να παγώνει για άλλη μια φορά, ξυπνώντας μνήμες από παλαιότερα τραγικά δυστυχήματα με θύματα ανήλικα παιδιά στην επαρχία της χώρας.

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Πηγή: The Sun 

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