ΗΠΑ: Πυροβολσμός σε σχολείο στο Μέριλαντ με έναν τραυματία – Υπό κράτηση ένας ύποπτος

ΜΕΡΙΛΑΝΤ

Ένα άτομο τραυματίστηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμό στο Μέριλαντ, όπως ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας οι αρχές.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Μοντγκόμερι δήλωσε ότι το Λύκειο Thomas S. Wootton παραμένει υπό περιορισμό, ενώ όλο και περισσότεροι αστυνομικοί συγκεντρώνονται στο σημείο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι  «το κτίριο σφραγίστηκε» και οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει.

Ένα άτομο βρίσκεται ήδη υπό κράτηση

Σύμφωνα με το NBC ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση, χωρίς να έχουν δοθεί άλλες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

