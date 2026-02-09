Πώς έγινε η οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα – «Τα παιδάκια φώναζαν “Η γιαγιά, η γιαγιά”»

Ασύλληπτη τραγωδία το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου 2026 στην Ελευσίνα, με μία 44χρονη να τραυματίζει θανάσιμα την μητέρα της, στην προσπάθειά της να παρκάρει το αυτοκίνητό της. Το δυστύχημα σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των εγγονιών της άτυχης γυναίκας.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Η οικογενειακή τραγωδία συνέβη περίπου στις στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου. Οι δύο γυναίκες είχαν μόλις παραλάβει τα παιδιά της 44χρονης από το σχολείο. Η 44χρονη προσπαθούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της, ενώ η 71χρονη μητέρα της είχε βγει από το όχημα και της έδινε οδηγίες. Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή. Η 44χρονη οδηγός πάτησε κατά λάθος γκάζι, παρέσυρε την μητέρα της και την εγκλώβισε ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και σε ένα δέντρο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε και μετέφερε την 71χρονη γυναίκα στο Θριάσιο νοσοκομείο, ωστόσο, ήταν ήδη αργά. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της 71χρονης.

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη της 44χρονης, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πανικός στη γειτονιά

Στo σημείο της ανείπωτης τραγωδίας επικράτησε αμέσως πανικός. Περίοικοι έσπευδαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα, αλλά παράλληλα έκλαιγαν καθώς είχαν καταλάβει ότι δυστυχώς η 71χρονη είχε φύγει από τη ζωή, ενώ η κόρη της βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«Έκλαιγαν τα παιδάκια. Φώναζαν “Η γιαγιά, η γιαγιά”. Έκλαιγε η κόρη» δήλωσε περίοικος στο Star.

