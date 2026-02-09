Ουγγαρία: Σοβαρές υπερβάσεις τοξικών ουσιών στο εργοστάσιο της Samsung – Κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν πλήρη γνώση της κατάστασης

Σοβαρές καταγγελίες για εκτεταμένη έκθεση εργαζομένων σε επικίνδυνες, ακόμη και δυνητικά θανατηφόρες χημικές ουσίες στο εργοστάσιο μπαταριών της Samsung στο Γκεντ αποκαλύπτει σε εκτενές ρεπορτάζ του το ουγγρικό μέσο Telex. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν πλήρη γνώση της κατάστασης, ωστόσο αποφάσισαν να μην αναστείλουν τη λειτουργία της μονάδας.

Μετρήσεις με υπερβάσεις έως και 510 φορές πάνω από το όριο

Όπως προκύπτει από έγγραφα και εσωτερικές μετρήσεις που περιήλθαν σε γνώση του Telex, εργαζόμενοι στο εργοστάσιο εκτέθηκαν επανειλημμένα σε καρκινογόνες ουσίες, με ορισμένες μετρήσεις να καταγράφουν υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων έως και 510 φορές.

Σε μία από τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τα έγγραφα, Ουκρανός εργαζόμενος εμφάνισε εξαιρετικά υψηλή έκθεση σε σκόνη νικελίου-κοβαλτίου-μαγγανίου, υλικό που –σύμφωνα και με την ίδια τη Samsung– θεωρείται τοξικό και, σε περίπτωση διασποράς, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο.

Κρυφές έρευνες των μυστικών υπηρεσιών

Πηγές του Telex αναφέρουν ότι λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων, διεξήχθη μυστική έρευνα από την ουγγρική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος και το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών. Η σχετική έκθεση έφτασε στο κυβερνητικό συμβούλιο και προκάλεσε έντονη ανησυχία σε αρκετούς υπουργούς.

Μεταξύ εκείνων που φέρονται να εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου ήταν και ο Rogán Antal, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση «ανεπίτρεπτο πολιτικό ρίσκο», προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη δημοσιοποίηση περιστατικών δηλητηρίασης θα είχε σοβαρές πολιτικές συνέπειες για την κυβέρνηση.

Οι διαφωνίες εντός της κυβέρνησης

Παρά τις προειδοποιήσεις, στο ίδιο κυβερνητικό συμβούλιο διατυπώθηκαν και αντίθετες απόψεις. Μεταξύ των υποστηρικτών της συνέχισης της λειτουργίας του εργοστασίου ήταν ο υπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος για τις ξένες επενδύσεις, Szijjártó Péter, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διατηρούσε στενές σχέσεις με στελέχη της Samsung.

Υποστήριξε τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου και ο τότε βουλευτής της περιοχής Γκεντ, Tuzson Bence.

Τελικά, η απόφαση της κυβέρνησης ήταν να μην κλείσει το εργοστάσιο, αλλά να δοθεί προθεσμία στην εταιρεία για να λάβει διορθωτικά μέτρα.

«Ο Βίκτορ απέσυρε την προστασία»

Σύμφωνα με πηγή του Telex, στις αρχές του 2023 η ηγεσία της Samsung αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι το ουγγρικό κράτος άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά τις παραβιάσεις. Σε εσωτερική σύσκεψη της εταιρείας φέρεται να ειπώθηκε ότι «έχει τελειώσει η παλιά εποχή», με χαρακτηριστική τη φράση:

«Μας είπαν ότι ο Βίκτορ απέσυρε την προστασία από το εργοστάσιο».

Ακολούθησε έντονη κινητοποίηση, με τη Samsung να μεταφέρει επειγόντως μηχανικούς καθαρισμού αέρα από τη Νότια Κορέα και να εγκαθιστά, με υψηλό κόστος, βιομηχανικά φίλτρα για προσωρινή βελτίωση των συνθηκών.

Βελτίωση, υποτροπή και νέα κρατική χρηματοδότηση

Παρότι τα στοιχεία έδειξαν προσωρινή βελτίωση, στις αρχές του 2024 οι μετρήσεις επιδεινώθηκαν εκ νέου, αν και όχι στα επίπεδα του 2023. Παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα, η ουγγρική κυβέρνηση ενέκρινε επιπλέον κρατική ενίσχυση ύψους 133 δισεκατομμυρίων φιορινιών προς τη Samsung.

Η χρηματοδότηση αρχικά συνδεόταν με τη δημιουργία 1.900 νέων θέσεων εργασίας, όρος που τελικά αφαιρέθηκε από τη συμφωνία. Την ίδια στιγμή, το εργοστάσιο του Γκεντ καταγράφει ζημιές και μειώνει σταδιακά το προσωπικό του, με 800 εξωτερικούς εργαζομένους να απολύονται μέχρι το τέλος του 2025.

Πηγή: Telex