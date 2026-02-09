«Η ελληνική γλώσσα φώτισε τη Γενεύη» – Στα γαλανόλευκα για πρώτη φορά το «Jet d’Eau» – ΦΩΤΟ

Με τα γαλανόλευκα χρώματα φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά ο εμβληματικός πίδακας της Γενεύης, «Jet d’Eau» με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, που εορτάζεται σήμερα σε όλον τον κόσμο.

«Η ελληνική γλώσσα φωτίζει για πρώτη φορά τη Γενεύη! Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, το Jet d’Eau για πρώτη φορά στα γαλανόλευκα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη.

«O υψηλότερος και πλέον εμβληματικός πίδακας στην Ευρώπη, εκτοξεύει νερό στα 140 μ. πάνω από τη λίμνη Leman, φανερός από κάθε σημείο της πόλεως, όπως επίσης κι από τον αέρα μέχρι ύψους 10 χιλιομέτρων πάνω από τη Γενεύη» προσθέτει.

Δείτε την ανάρτηση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης -Geneva Greek Association (@genevagreeks)

Δείτε βίντεο: