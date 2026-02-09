Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στο Μποχοντούχιβ σκότωσε 10χρονο παιδί και τη μητέρα του

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στο Μποχοντούχιβ σκότωσε 10χρονο παιδί και τη μητέρα του
Διασώστες απομακρύνουν τα συντρίμμια μετά την επίθεση ρωσικού καμικάζι drone στο Μποχοντούχιβ, που σκότωσε δύο ανθρώπους, 9 Φεβρουαρίου 2026 / Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών

Ρωσική αεροπορική επιδρομή έπληξε κατοικημένη περιοχή στο Μποχοντούχιβ, στην περιφέρεια Χαρκόβου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 10χρονου αγοριού και της μητέρας του, η ηλικία της οποίας δεν έχει γίνει γνωστή.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Ένας νεκρός, πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 68 ετών, καθώς και μία 89χρονη γυναίκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της περιφέρειας Χαρκόβου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι διασώστες και οι γιατροί τους παρείχαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο.


Στο στόχαστρο κατοικημένες περιοχές

«Αυτό είναι ακόμη ένα έγκλημα πολέμου για το οποίο αναπόφευκτα θα υπάρξουν ευθύνες. Ο εχθρός πλήττει εκεί όπου οι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι: στα σπίτια τους», ανέφεραν αξιωματούχοι των αρχών.

Η Ρωσία επιτίθεται συχνά στην περιφέρεια Χαρκόβου, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα σύνορα και στη γραμμή του μετώπου.

Το διάστημα 8-9 Φεβρουαρίου, ρωσικά πλήγματα έπληξαν συνολικά δέκα οικισμούς στην περιφέρεια, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό έξι ακόμη, μεταξύ των οποίων και μία 17χρονη στο Ζολοτσίβ.

Στο Μποχοντούχιβ, από την επίθεση υπέστησαν ζημιές εννέα ιδιωτικές κατοικίες.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εισαγγελίας, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με καμικάζι drone τύπου Geran-2. Το Μποχοντούχιβ βρίσκεται βορειοδυτικά της περιφέρειας Χαρκόβου, σε απόσταση περίπου 22 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές έρευνες, αντιμετωπίζοντας τα πλήγματα ως εγκλήματα πολέμου.

Πηγή: Gwara Media, RBC Ukraine

