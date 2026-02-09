Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Ένας νεκρός, πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε νωρίς τη Δευτέρα η στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντασης, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται και τις ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και κατοικίες να καταγράφονται εκ νέου.

Επιθέσεις με drones και ζημιές σε υποδομές

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ιρανικής προέλευσης βομβάρδισαν τη νότια πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε αγωγό φυσικού αερίου και πυρκαγιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, ανέφερε ο Σέργκι Λισάκ μέσω Telegram. «Δυστυχώς, υπάρχουν πληροφορίες για έναν θάνατο ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης στην Οδησσό», πρόσθεσε, μεταφέροντας την επίσημη ενημέρωση των αρχών.

Η εικόνα από τις τοπικές αρχές

Ο περιφερειάρχης Ολέγκ Κίπερ χαρακτήρισε την επίθεση μαζική και επιβεβαίωσε τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις καταγραφές.

Το ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης

Παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Το Κίεβο και η Μόσχα παραμένουν σε έντονη διαμάχη για τα εδαφικά ζητήματα, με τη Ρωσία να απαιτεί πλήρη έλεγχο της ανατολικής περιοχής Ντονέτσκ ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Κατοχή εδαφών και επιπτώσεις στους πολίτες

Σήμερα, η Ρωσία κατέχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Ρωσία έχει εξαπολύσει κύματα θανατηφόρων επιθέσεων, τα οποία έχουν διακόψει την παροχή θέρμανσης και ηλεκτρισμού σε εκατομμύρια πολίτες κατά τη διάρκεια ψυχρών συνθηκών, επιβαρύνοντας περαιτέρω την καθημερινότητα του πληθυσμού.