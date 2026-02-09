Ντόναλντ Τραμπ: Ο Σι Τζινπίνγκ θα έρθει στον Λευκό στο τέλος του 2026 – Θα πάω στην Κίνα τον Απρίλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποδεχθεί τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο προς τα τέλη του 2026, ενώ πριν από τη συνάντηση αυτή σχεδιάζει να επισκεφθεί ο ίδιος την Κίνα τον Απρίλιο. Η πληροφορία αυτή προέκυψε μέσα από τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στις 4 Φεβρουαρίου στο NBC News, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ σχεδιάζει επίσημο ταξίδι στην Κίνα τον Απρίλιο

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο Αμερικανός ηγέτης προγραμματίζει επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο την άνοιξη, με σκοπό να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα ζητήματα που αφορούν τις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα έλθει (σ.σ. ο Σι Τζινπίνγκ) στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς (…) Αυτές είναι οι δύο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση».

Στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως βασικό αντικείμενο της συνάντησής του με τον Κινέζο ηγέτη θα είναι το διμερές εμπόριο, υπογραμμίζοντας τη σημασία των οικονομικών δεσμών ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Επανέλαβε ότι διατηρεί σταθερή επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ και ότι προτεραιότητά του είναι η ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών σε στρατηγικό επίπεδο.