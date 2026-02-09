Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και χτύπησε στη γέφυρα του Ριάλτο

Σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας, όταν ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε με γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο, προκαλώντας πανικό σε ντόπιους και τουρίστες. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», εννέα άνθρωποι βρέθηκαν στα παγωμένα νερά του καναλιού, χωρίς –ευτυχώς– να σημειωθούν τραυματισμοί.

Ταχύπλοο χτύπησε γόνδολες και έριξε στο νερό τουρίστες

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, το ατύχημα στη Βενετία συνέβη όταν ταχύπλοο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία έπεσε με δύναμη πάνω σε δύο γόνδολες. Από τη σύγκρουση, οκτώ Περουβιανοί τουρίστες και ένας γονδολιέρης βρέθηκαν στο νερό. Το σκάφος, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

Uno schianto sul ponte di Rialto, un motoscafo e due gondole semidistrutti e otto persone in acqua. Si è concluso senza vittime o feriti gravi ma solo molta paura e sommozzatori al lavoro per recuperare quanti fossero finiti fuori bordo un incidente in Canal Grande a Venezia. Il… pic.twitter.com/itqTzEqyVy — Repubblica (@repubblica) February 8, 2026

Σύγκρουση και στη γέφυρα του Ριάλτο – Επέμβαση δυτών

Η ανεξέλεγκτη πορεία του ταχυπλόου συνεχίστηκε και λίγο αργότερα προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Βενετίας. Δύτες κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταφέρνοντας να ανασύρουν και τα εννέα άτομα από το νερό. Παρά το μέγεθος του ατυχήματος, κανείς δεν τραυματίστηκε.

🚨 Di Venice, kapal motor Alilaguna lepas kendali di dekat Jembatan Rialto, 9 orang terluka. Kapal melaju kencang dan menabrak dua gondola; para turis terlempar ke air. Menurut laporan awal, sembilan orang cedera, termasuk pengemudi Alilaguna yang mengalami cedera otak… pic.twitter.com/ctdrbckghO — Sputnik Indonesia (@SputnikIndo) February 8, 2026

Τι δήλωσε ο χειριστής – Ελέγχθηκε για αλκοόλ και ουσίες

Ο χειριστής του σκάφους μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τοξικολογικό έλεγχο. Όπως φέρεται να δήλωσε στις αρμόδιες αρχές, το κιβώτιο ταχυτήτων του ταχυπλόου μπλόκαρε, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε στην απώλεια ελέγχου και στην αδυναμία να αποφευχθεί η σύγκρουση.