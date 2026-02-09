Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και χτύπησε στη γέφυρα του Ριάλτο

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και χτύπησε στη γέφυρα του Ριάλτο

Σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας, όταν ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε με γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο, προκαλώντας πανικό σε ντόπιους και τουρίστες. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», εννέα άνθρωποι βρέθηκαν στα παγωμένα νερά του καναλιού, χωρίς –ευτυχώς– να σημειωθούν τραυματισμοί.

Ταχύπλοο χτύπησε γόνδολες και έριξε στο νερό τουρίστες

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, το ατύχημα στη Βενετία συνέβη όταν ταχύπλοο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία έπεσε με δύναμη πάνω σε δύο γόνδολες. Από τη σύγκρουση, οκτώ Περουβιανοί τουρίστες και ένας γονδολιέρης βρέθηκαν στο νερό. Το σκάφος, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

Σύγκρουση και στη γέφυρα του Ριάλτο – Επέμβαση δυτών

Η ανεξέλεγκτη πορεία του ταχυπλόου συνεχίστηκε και λίγο αργότερα προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Βενετίας. Δύτες κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταφέρνοντας να ανασύρουν και τα εννέα άτομα από το νερό. Παρά το μέγεθος του ατυχήματος, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Τι δήλωσε ο χειριστής – Ελέγχθηκε για αλκοόλ και ουσίες

Ο χειριστής του σκάφους μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τοξικολογικό έλεγχο. Όπως φέρεται να δήλωσε στις αρμόδιες αρχές, το κιβώτιο ταχυτήτων του ταχυπλόου μπλόκαρε, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε στην απώλεια ελέγχου και στην αδυναμία να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:44 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα...
17:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ αρνείται να παραιτηθεί, παρά την ασφυκτική πίεση λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ,  στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση ενότητας προς τα στελέχη του στην ...
17:22 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λάος: 6 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ σε ξενώνα νέων – Οργή γονέων για τα πρόστιμα-«χάδι» στους υπευθύνους

Οργή και αγανάκτηση εκφράζουν οι οικογένειες δύο εφήβων που πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στο Λ...
16:48 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην φτωχογειτονιά της Τρίπολης

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Τρίπολη, στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα