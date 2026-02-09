Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη με κλεμμένο όχημα που κατέληξε σε μαγαζί

Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στον Άγιο Δημήτριο, όταν περιπολικό της Αστυνομίας καταδίωξε ασημί αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα, το οποίο οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα, ενώ το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο λίγες ημέρες νωρίτερα. Η καταδίωξη κατέληξε σε σύγκρουση μέσα σε κατάστημα, με ζημιές και αναστάτωση, ενώ ακολούθησε πεζή καταδίωξη στα στενά της περιοχής και τελικά σύλληψη του ανήλικου οδηγού.

Η καταδίωξη και η σύγκρουση μέσα στο κατάστημα

Περιπολικό με αναμμένο φάρο καταδίωξε το ασημί αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους του Αγίου Δημητρίου. Το βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ο οδηγός, χωρίς άδεια οδήγησης, χάνει τον έλεγχο του οχήματος σε απότομη στροφή. Το αυτοκίνητο παρασύρει δύο σταθμευμένες μηχανές και στη συνέχεια εισβάλλει σε κατάμεστη επιχείρηση, σπάζοντας τη βιτρίνα και προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα περιέγραψε στο MEGA όσα συνέβησαν τη στιγμή της σύγκρουσης, λέγοντας: «Ακούω ένα μπαμ και πάω και βλέπω ένα αμάξι να μπαίνει μέσα στο μαγαζί και να παίρνει και μια μηχανή και έσπασε και το τζάμι. Και ο συνοδηγός ξαφνικά έτρεχε». Η μαρτυρία αποτυπώνει τη σύγχυση που επικράτησε αμέσως μετά το περιστατικό.

Πεζή καταδίωξη και σύλληψη του 17χρονου

Η καταδίωξη δεν ολοκληρώθηκε με τη σύγκρουση. Οι νεαροί που επέβαιναν στο διαλυμένο όχημα βγήκαν από αυτό και άρχισαν να τρέχουν στα στενά της περιοχής, προσπαθώντας να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν πεζοί και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες, ενώ ο συνοδηγός διέφυγε και αναζητείται.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι κατηγορίες

Όλα ξεκίνησαν στις 9:30 το βράδυ του Σαββάτου στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και της οδού Πριάμου, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο στον οδηγό του ασημί αυτοκινήτου. Οι Αρχές είχαν διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε κλαπεί τρεις ημέρες νωρίτερα από την ίδια περιοχή. Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα, επιτάχυνε και ακολούθησε καταδίωξη στα στενά του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς είναι 17 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.

