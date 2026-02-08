Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Πράσινη «απόδραση» από το Καραϊσκάκη

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης», επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού για την 20ή αγωνιστική της Super League, χάρη στο γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο -6 από τον 4ο Λεβαδειακό και έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την κορυφή, την οποία κατέχει πλέον η ΑΕΚ, μένοντας στο -2.

Το παιχνίδι έγινε στη σκιά της μαύρης επετείου της Θύρας 7, καθώς συμπληρώθηκαν 45 χρόνια από την ημέρα που 21 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους στο γήπεδο του Πειραιά. Πριν από τη σέντρα, οι παίκτες και των δύο ομάδων κατέθεσαν λευκό τριαντάφυλλο μπροστά από τη Θύρα 7, σε μια συγκινητική στιγμή μνήμης και σεβασμού.

Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ και Μπενίτεθ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να κάνει την έκπληξη, αλλάζοντας το σύστημα και τη σύνθεση του Ολυμπιακού. Παρέταξε την ομάδα με 4-4-2, έχοντας Ταρέμι και Ελ Κααμπί στην επίθεση, ενώ άφησε εκτός Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς. Στη μεσαία γραμμή προτιμήθηκε ο Λορέντσο Σιπιόνι αντί του Χρήστου Μουζακίτη, ως παρτενέρ του Σαντιάγο Έσε.

Από την άλλη, ο Ράφα Μπενίτεθ συνέχισε με ένα σχήμα που έχει δουλέψει πολύ το τελευταίο διάστημα, επιλέγοντας τριάδα στην άμυνα με Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον. Οι Κώτσιρας και Καλάμπρια κινήθηκαν στα άκρα ως μπακ-χαφ, ενώ μπροστά από τον Λαφόν παρατάχθηκε πεντάδα στην άμυνα. Ο Τάσος Μπακασέτας έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού της τελευταίας στιγμής, με τον Ταμπόρδα να παίρνει τη θέση του.

Εκρηκτικό ξεκίνημα και γρήγορο γκολ για τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 2’ ο Ταρέμι βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως η άμυνα των «πρασίνων» έδιωξε. Στο 4’ νέα φάση για τους γηπεδούχους, με τον Ελ Κααμπί να μην καταφέρνει να πάρει την κεφαλιά.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 στο 7’. Οι Τεττέη και Ταμπόρδα συνεργάστηκαν ιδανικά μέσα στην περιοχή, εκμεταλλεύτηκαν τις κόντρες και ο Αργεντινός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το VAR εξέτασε τη φάση για πιθανό οφσάιντ του Τεττέη, αλλά το γκολ μέτρησε κανονικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν, διατηρώντας υψηλό ρυθμό, ωστόσο παρουσίασαν νευρικότητα και έλλειψη καθαρότητας στις τελικές ενέργειες. Ο Παναθηναϊκός αμύνθηκε μαζικά, έχοντας 7 και 8 παίκτες κοντά στην περιοχή, αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό να επιχειρεί σέντρες. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγή στο σκορ.

Αλλαγές και τακτικές προσαρμογές

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε διορθωτική κίνηση, βάζοντας τον Ζέλσον Μαρτίνς αντί του Κοστίνια και μετακινώντας τον Ρόντινεϊ στο δεξί άκρο της άμυνας. Παρά την αλλαγή, το μοτίβο του αγώνα παρέμεινε ίδιο: ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν οργανωμένος αμυντικά και περίμενε πίσω από την μπάλα.

Μεγάλη φάση για Ελ Κααμπί και απάντηση από τον Αντίνο

Στο 62’, ο Ολυμπιακός βρήκε για πρώτη φορά ανοργάνωτη την άμυνα των «πρασίνων» έπειτα από «κατεβασιά» του Μπιανκόν, όμως ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά. Αμέσως μετά, ο Αντίνο απάντησε για τον Παναθηναϊκό με δυνατό σουτ, που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τζολάκης.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Μεντιλίμπαρ έριξε στη μάχη Τσικίνιο και Κλέιτον, αντικαθιστώντας τους Σιπιόνι και Ελ Κααμπί. Ο Κλέιτον τοποθετήθηκε στα χαφ δίπλα στον Έσε, ενώ ο Ολυμπιακός συνέχισε με δύο φορ στην επίθεση.

Χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν

Στο 76’, ο Ταρέμι δημιούργησε επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό, όμως οι Κλέιτον και Ζέλσον Μαρτίνς δεν κατάφεραν να σκοράρουν μέσα από τη μικρή περιοχή.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 78’, ο Ζέλσον Μαρτίνς έχασε απίθανη ευκαιρία σχεδόν πάνω στη γραμμή του τέρματος, έπειτα από πάσα του Ποντένσε. Στο επόμενο λεπτό, ο Παντελίδης του Παναθηναϊκού απώλεσε εξίσου μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, κρατώντας το ματς «ζωντανό» μέχρι το τέλος.

Ο Παναθηναϊκός άντεξε στην πίεση και πήρε μια πολύτιμη νίκη, με τον Ταμπόρδα να γίνεται ο ήρωας της βραδιάς στο Φάληρο.