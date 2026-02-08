Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πόδι η Λίντσεϊ Βον μετά τον σοβαρό τραυματισμό της

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πόδι η Λίντσεϊ Βον μετά τον σοβαρό τραυματισμό της

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σήμερα (8/2), στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η Αμερικανίδα… θρύλος του αλπικού σκι, Λίντσεϊ Βον, υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο σπασμένο πόδι της, σε νοσοκομείο της Ιταλίας.

Το σοβαρό ατύχημα στον αγώνα κατάβασης, σημειώθηκε στην πίστα “Olimpia delle Tofane” στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο. Η «επιλεγόμενη και βασίλισσα του σκι», 41 ετών  Αμερικανίδα αθλήτρια αποφάσισε να συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 και να διεκδικήσει ένα χρυσό μετάλλιο, αν και είχε υποστεί στις 30 Ιανουαρίου ρήξη συνδέσμου στο γόνατο και είχε κανει επίσης μια εγχείρηση.

Πώς έγινε το ατύχημα

Η Ολυμπιονίκης του 2010 και δεύτερη πιο επιτυχημένη γυναίκα σκιέρ του Παγκοσμίου Κυπέλλου όλων των εποχών με 84 νίκες, φορώντας τον αριθμό 13 και με νάρθηκα στο αριστερό γόνατο φάνηκε να χτυπάει στην τέταρτη «πύλη» με τον ώμο της, χάνοντας τον έλεγχο και εκτοξεύτηκε στον αέρα.

Αυτό συνέβη 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, με τις κραυγές πόνου της να προκαλούν σοκ τόσο στις εξέδρες όσο και στους τηλεθεατές παγκοσμίως. Ως εκ τούτου αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Λίντσεϊ Βον διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Κα’ Φοντσέλο στο Τρεβίζο. Πρώτα το ελικόπτερο μετέφερε τη Βον στο νοσοκομείο “ Codivilla Putti” της Κορτίνα για ιατρική αξιολόγηση.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε ότι όλοι σκεφτόντουσαν τη Βον. «Είσαι μια απίστευτη έμπνευση και θα είσαι πάντα Ολυμπιονίκης», είπε η πρόεδρος της ΔΟΕ.

Το ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε για την κατάσταση της Λίντσεϊ Βον: «Το απόγευμα, υποβλήθηκε σε ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση του κατάγματος που υπέστη στο αριστερό της πόδι».

Η αθλήτρια παρακολουθείται συστηματικά και θα μείνει απόψε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου θα έχει περισσότερη ιδιωτικότητα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

 

