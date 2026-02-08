Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Βίντεο-σοκ από τη δραματική πτώση Αμερικανίδας σκιέρ – Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή

  • Δραματικό τέλος είχε η προσπάθεια επιστροφής της Lindsey Vonn στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα, καθώς η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του σκι τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση στη γυναικεία κατάβαση.
  • Μετά την πτώση, η Vonn παρέμεινε πεσμένη στην πίστα για αρκετά λεπτά, με τον αγώνα να διακόπτεται και την ίδια να μεταφέρεται με ελικόπτερο εκτός πίστας.
  • Σημειώνεται πως η Αμερικανίδα σκιέρ επέλεξε να αγωνιστεί παρά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στο αριστερό γόνατο (ρήξη του πρόσθιου χιαστού).
Φωτογραφία: AP

Η προσπάθεια επιστροφής της Lindsey Vonn στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο – Κορτίνα έληξε δραματικά το πρωί της Κυριακής, όταν η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του σκι τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια της γυναικείας κατάβασης, αφήνοντας τους θεατές και την οικογένειά της σε σοκ.

Λίγο μετά την εκκίνηση, η Vonn εκτοξεύτηκε στον αέρα και δεν κατάφερε να προσγειωθεί σωστά, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο χιόνι.

Αεροδιακομιδή για την Αμερικανίδα σκιέρ

Μετά την πτώση, η Vonn παρέμεινε πεσμένη στην πίστα για αρκετά λεπτά, και ο αγώνας διακόπηκε ενώ οι γιατροί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Η 41χρονη τελικά μεταφέρθηκε με ελικόπτερο εκτός πίστας, με τους συναθλητές της και τους θεατές να τη χειροκροτούν.

Έπειτα από περίπου 20 λεπτά, ο αγώνας συνεχίστηκε, ενώ η αποστολή των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Vonn βρίσκεται αυτή τη στιγμή «υπό αξιολόγηση από το ιατρικό προσωπικό».


«Αυτό ήταν σίγουρα το τελευταίο πράγμα που θέλαμε να δούμε. Συνέβη πολύ γρήγορα…» δήλωσε η αδελφή της, Καρίν Κίλντοου, στο NBC. «Τόλμησε πολύ. Έδωσε τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις, αλλά ελπίζουμε να είναι καλά».

Η Vonn ήταν πρόθυμη να ρισκάρει τα πάντα για μια ακόμη ευκαιρία να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Τα μετάλλια της Vonn

Η Lindsey Vonn έχει κατακτήσει στο παρελθόν το χρυσό στη γυναικεία κατάβαση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ το 2010, ενώ έχει επίσης χάλκινο μετάλλιο από το Super-G του 2010 και άλλο ένα χάλκινο στην κατάβαση του 2018 στο Πιονγκτσάνγκ της Νότιας Κορέας.

Πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, η Vonn έχει συμμετάσχει σε τέσσερις Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (2002, 2006, 2010, 2018), καθιστώντας την μία από τις πιο επιτυχημένες Αμερικανίδες σκιέρ.

Έχασε τους Αγώνες του 2014 λόγω τραυματισμού.

