Γαλάτσι: Η συμπλοκή στα Τουρκοβούνια πριν από τη διπλή επίθεση στον 32χρονο και τον 25χρονο – Αναζητούνται οι δράστες

  • Συμπλοκή μεταξύ των 2 τραυματιών και ομάδας ατόμων είχε προηγηθεί πριν από την επίθεση που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι.
  • Μια ομάδα 5 ατόμων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κυνήγησαν τον 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στον γλουτό, καθώς και στο στήθος τον 25χρονο φίλο του.
  • Οι δράστες διέφυγαν με ΙΧ, πετώντας το μαχαίρι της επίθεσης που βρέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση τους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συμπλοκή μεταξύ των 2 τραυματιών και ομάδας ατόμων που αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. είχε προηγηθεί της επίθεσης που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι.

Στην ουσία οι δύο επιθέσεις με διαφορά λίγων λεπτών εναντίον του 32χρονου και του 25χρονου συνδέονται, καθώς λίγο πριν από αυτές, στα Τουρκοβούνια είχε υπάρξει συμπλοκή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα κυνηγητό στα γύρω στενά.

Μια ομάδα 5 ατόμων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κυνήγησαν τον 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στον γλουτό, καθώς και στο στήθος τον 25χρονο φίλο του.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα άρχισαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2), όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σε απόμερο σημείο στα Τουρκοβούνια, συναντήθηκαν οι δύο παρέες, τα πέντε άτομα δηλαδή και οι δύο νεαροί, θύματα της επίθεσης. Ακολούθησε μία άγρια συμπλοκή, στη συνέχεια ο 32χρονος με τον 25χρονο φίλο του προσπάθησαν να διαφύγουν και τότε ένας από τους πέντε δράστες έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στον γλουτό τον 32χρονο, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει από τα γύρω στενά, βγήκε στον κεντρικό δρόμο, εκεί όπου λίγη ώρα αργότερα, φωνάζοντας και καλώντας σε βοήθεια από τους περαστικούς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα υπήρχε ένα κυνηγητό στην ακριβώς αντίθετη πλευρά του δρόμου, εκεί όπου οι δράστες κυνηγούσαν με αυτοκίνητο τον 25χρονο. Αφού τον εντόπισαν, κατέβηκαν από το όχημα, όπου μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους δράστες έβγαλε και όπλο και απείλησε τον 25χρονο, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει, τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και στην συνέχεια τον τραυμάτισαν με το μαχαίρι στο στήθος. Σημειώνεται ότι το θύμα τη γλίτωσε μόνο με κάποιες ελαφριές εκδορές.

Διέφυγαν προς την Αγίας Γλυκερίας

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο ΙΧ και διέφυγαν προς τον κεντρικό δρόμο του Γαλατσίου, την Αγίας Γλυκερίας, εκεί όπου σε κάποιο κάδο απορριμμάτων πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης και οι αστυνομικοί το βρήκαν λίγη ώρα αργότερα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους δύο τραυματίες είχε τραυματιστεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Περιστέρι, καθώς τότε είχε σκάσει μία κροτίδα στα χέρια του, οπότε είναι πρόσωπο το οποίο ήταν γνωστό στις αρχές.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες αυτής της άγριας οπαδικής επίθεσης.

