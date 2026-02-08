Βελόπουλος: Συνταγματική Αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση σε «ασυλίες» και «ακαταδίωκτα» για υπουργούς

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος τοποθετήθηκε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, δηλώνοντας ότι «σημαίνει κατάργηση του άρθρου 86» και «κατάργηση σε “ασυλίες” και “ακαταδίωκτα” για υπουργούς, τραπεζίτες» κ.ά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τελική εισήγηση της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα παρουσιαστεί μέσα στον Μάρτιο.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να καταργήσει όλα τα “ακαταδίωκτα”», με την Ελληνική Λύση να δεσμεύεται ότι θα το πράξει μόλις γίνει κυβέρνηση.
  • Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε «την κατάργηση των ΜΚΟ και άμεση εφαρμογή του νόμου ο οποίος προβλέπει τι ακριβώς πρέπει να κάνει η χώρα όταν παραβιάζονται τα σύνορά της».
Βελόπουλος: Συνταγματική Αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση σε «ασυλίες» και «ακαταδίωκτα» για υπουργούς

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο τόσο για το ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης όσο και για το μεταναστευτικό. Σημειώνεται πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι η τελική εισήγηση της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα παρουσιαστεί μέσα στον Μάρτιο.

«Συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση του άρθρου 86. Συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση σε “ασυλίες” και “ακαταδίωκτα” για υπουργούς, τραπεζίτες, “ιατρικές επιτροπές” κλπ, προκειμένου να μπουν χειροπέδες και να δημευθούν οι περιουσίες όσων ασέλγησαν επάνω στην Ελλάδα και τους Έλληνες», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις» και «επειδή ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να καταργήσει όλα τα “ακαταδίωκτα”, η Ελληνική Λύση μόλις γίνει κυβέρνηση θα τα καταργήσει».

«Η Ελληνική Λύση ζητεί από τον Πρωθυπουργό την κατάργηση των ΜΚΟ και άμεση εφαρμογή του νόμου ο οποίος προβλέπει τι ακριβώς πρέπει να κάνει η χώρα όταν παραβιάζονται τα σύνορά της», δήλωσε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Αυτά ακριβώς θα κάνουμε ως κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι Μ-πίζνες Κ-αλά Ο-ργανωμένες και αλλοίωση του εθνικού ιστού με σχέδιο».

