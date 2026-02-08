Λεωφόρος Κηφισίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως το απόγευμα – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνοψη από το

  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ στη Λεωφόρο Κηφισίας σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, έως τις 17:00, λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιηθεί τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, μεταξύ Λεωφόρου Κατεχάκη και οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα.
  • Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λεωφόρος Κηφισίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως το απόγευμα – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ, έως τις 17:00, στη Λεωφόρο Κηφισίας σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 8-2-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Κηφισιάς και Αθηναίων.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

