Λεωφόρος Κηφισίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως το απόγευμα – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ, έως τις 17:00, στη Λεωφόρο Κηφισίας σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 8-2-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Κηφισιάς και Αθηναίων.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.