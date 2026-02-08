Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, τόνισε ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση δεν σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα της ούτε να αποδεχθεί ξένη κυριαρχία στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις για αφοπλισμό από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε: «Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε ότι ο οπλισμός της Χαμάς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της «αντίστασης» κατά του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Χάλεντ Μεσάαλ, πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και σήμερα υπεύθυνος για το γραφείο διασποράς της οργάνωσης, υπογράμμισε ότι η αντίσταση κατά της ισραηλινής κατοχής παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα των Παλαιστινίων.

«Όσο υπάρχει κατοχή, υπάρχει αντίσταση. Η αντίσταση είναι το δικαίωμα των λαών υπό κατοχή…Είναι κάτι για το οποίο τα έθνη είναι περήφανα», τόνισε.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ

Μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, σημειώνει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει στόχο να δώσει οριστικό τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, εισήλθε στα μέσα Ιανουαρίου στη δεύτερη φάση του.

Αυτή προβλέπει:

Τον αφοπλισμό της οργάνωσης

Την προοδευτική απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα

Οι «κόκκινες γραμμές» της Χαμάς

Ωστόσο η Χαμάς, που κυβερνά τον θύλακα από το 2007, έχει καταστήσει τον αφοπλισμό της «κόκκινη γραμμή», χωρίς να αποκλείει να παραδώσει τα όπλα της σε μια μελλοντική αρχή στα χέρια των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η ισλαμιστική οργάνωση έχει ακόμα 20.000 μαχητές και δεκάδες χιλιάδες όπλα στη Γάζα.

Η διακυβέρνηση του εδάφους θα ανατεθεί, σε μια μεταβατική φάση, σε μία επιτροπή 15 Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, υπό την επίβλεψη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χαλέντ Μεσάαλ κάλεσε σήμερα το «Συμβούλιο Ειρήνης» να υιοθετήσει μια «ισορροπημένη προσέγγιση» που θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση της Γάζας και την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η Χαμάς δεν θα δεχθεί «ξένη κυριαρχία».

«Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να κυβερνώνται από Παλαιστίνιους. Η Γάζα ανήκει στον λαό της Γάζας και στην Παλαιστίνη. Δεν θα αποδεχθούμε ξένη κυριαρχία», δήλωσε.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή έχει συσταθεί με στόχο τη διαχείριση της καθημερινής διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει πληγεί σοβαρά από τις συγκρούσεις, ωστόσο παραμένει ασαφές εάν και πώς θα αντιμετωπίσει το ζήτημα του αφοπλισμού.

Η επιτροπή λειτουργεί υπό το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο Τραμπ.

Αρχικά, το συμβούλιο είχε σχεδιαστεί για την εποπτεία της εκεχειρίας στη Γάζα και την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο, ωστόσο το πεδίο δράσης του έχει επεκταθεί, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «αντίπαλο» της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφέρει το Al Arabiya.

Ο Τραμπ παρουσίασε το συμβούλιο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Ελβετικό θέρετρο του Νταβός, τον προηγούμενο μήνα, όπου ηγέτες και αξιωματούχοι από σχεδόν δύο δωδεκάδες χώρες υπέγραψαν τη συνιδρυτική του διακήρυξη.

Παράλληλα με το Συμβούλιο Ειρήνης, ο Τραμπ δημιούργησε και ένα Εκτελεστικό Συμβούλιο για τη Γάζα -ένα συμβουλευτικό όργανο προς την παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή-, στο οποίο συμμετέχουν διεθνείς προσωπικότητες, μεταξύ αυτών οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

Υπενθυμίζεται πως στις 19 Φεβρουαρίου, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την πρώτη σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.