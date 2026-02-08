Ολίβια Κόλμαν: Αποκάλυψε ότι πάντα ένιωθε «κάπως non-binary» – Περιγράφει τον εαυτό της ως «γκέι άνδρα»

Στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Όλιβια Κόλμαν μίλησε για την ταυτότητα φύλου της, αποκαλύπτοντας ότι πάντα αισθανόταν «κάπως non-binary» (μη-δυαδική).

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πτυχές της προσωπικής της ζωής και του γάμου της με τον Έντ Σίνκλερ, με τον οποίο είναι παντρεμένη εδώ και 25 χρόνια.

Η 52χρονη Όλιβια Κόλμαν, έγινε γνωστή για την ερμηνεία της στις σειρές «The Crown» (Το Στέμμα) και «Broadchurch», αλλά και για την ταινία «The Favourite» (Η Ευνοούμενη), του Γιώργου Λάνθιμου.

«Μη δυαδική» και «γκέι άνδρας»

Η διάσημη ηθοποιός, μιλώντας για την ταυτότητα του φύλου της, εξήγησε: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου, είχα συζητήσεις με ανθρώπους όπου πάντα αισθανόμουν κάπως μη-δυαδική. Δεν ένιωθα ποτέ έντονα θηλυκή ως γυναίκα».

«Πάντα περιγράφω τον εαυτό μου στον σύζυγό μου ως έναν γκέι άνδρα. Και εκείνος λέει “ναι, το καταλαβαίνω”. Και έτσι αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου και άνετα», πρόσθεσε.

«Δεν περνάω πολύ χρόνο με ανθρώπους που είναι πολύ αυστηρά ετεροφυλόφιλοι… Οι άνδρες που γνωρίζω και αγαπώ είναι πολύ συνδεδεμένοι με όλες τις πλευρές του εαυτού τους. Νομίζω ότι με τον σύζυγό μου παίρνουμε εναλλάξ τον ρόλο του “ισχυρού” ή του ατόμου που χρειάζεται λίγη τρυφερότητα. Πιστεύω ότι όλοι έχουν όλα αυτά μέσα τους. Πάντα ένιωθα έτσι».

Μη-δυαδικά άτομα

Ο όρος «μη-δυαδικό» αναφέρεται στην ταυτότητα φύλου που υπάρχει εκτός του παραδοσιακού δυαδικού συστήματος αρσενικού-θηλυκού.

Τα άτομα που είναι non-binary μπορεί να ταυτίζονται με ένα μείγμα φύλων, με κανένα από τα δύο, με πολλαπλά φύλα, ή και με κανένα.

Οι μη-δυαδικές ταυτότητες φύλλου, γενικά, απορρίπτουν την ιδέα ότι το φύλο χωρίζεται αυστηρά σε δύο κατηγορίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αίσθηση ότι κάποιος ανήκει σε ένα τρίτο φύλο, την αίσθηση ότι το φύλο του μεταβάλλεται ή την πλήρη απόρριψη του φύλου.

Πολλά μη-δυαδικά άτομα εμπίπτουν στην κατηγορία των τρανς, επειδή το φύλο τους διαφέρει από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση, αν και ορισμένοι δεν αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς.

Σημειώνεται πως η ταυτότητα φύλου διαφέρει από τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ο γάμος και η γνωριμία της με τον Σινκλέρ

Η Κόλμαν και ο Σίνκλερ παντρεύτηκαν το 2001 και έχουν τρία παιδιά: τον Φιν (20 ετών), τον Χαλ (18) και μια κόρη 10 ετών.

Η σχέση τους ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 κατά τη διάρκεια πρόβας για παραγωγή του Cambridge Footlights, της παράστασης «Table Manners» του Άλαν Άικμπορν, ενώ η Κόλμαν σπούδαζε στο Homerton College του Cambridge.

Ο Έντ Σίνκλερ, πρώην ηθοποιός, έγινε σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών. Έγραψε τη δραματική σειρά «Landscapers» του 2021 με πρωταγωνιστές την Κόλμαν και τον Ντέιβιντ Θιούλις και πρόσφατα έγινε παραγωγός της ταινίας «The Roses», με πρωταγωνιστές τη σύζυγό του και τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Με αυτοσαρκαστικό τρόπο, η ηθοποιός ανέφερε ότι ενώ θυμάται καθαρά την πρώτη φορά που γνώρισε τον Έντ, εκείνος «δεν μπορεί πραγματικά να τη θυμηθεί».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Daily Mail το 2013 είπε: «Εμείς με τον σύζυγό μου ήμασταν πολύ τυχεροί. Γνωριστήκαμε όταν δεν είχαμε τίποτα και αγαπηθήκαμε τότε. Οπότε ήμασταν καλά. Ήμασταν 20 και εκείνος ήταν επίσης ηθοποιός. Αν γνωριστείς σε αυτήν την ηλικία, τότε όλα είναι καλά».

Olivia Colman and Ed Sinclair arrived at #VFOscars Afterparty #Oscars pic.twitter.com/BErZf3OX0p — Olivia Colman Source (@colmansource) March 28, 2022

Το μυστικό της σχέσης τους

Η Κόλμαν αποκάλυψε πέρυσι το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους, παραδεχόμενη ότι δεν μαλώνουν.

«Κάτι που, προφανώς, δεν είναι πολύ υγιές», σχολίασε.

Olivia Colman and Ed Sinclair on #BAFTATV red carpet pic.twitter.com/VYcoAAYBsy — Olivia Colman Source (@colmansource) May 8, 2022



«Με τα χρόνια μάθαμε -αν και πολύ αργά- ότι μερικές φορές, αν κάτι μας εκνευρίσει, είναι καλύτερο απλώς να περιμένουμε. Ξέρω ότι δεν λειτουργεί για όλους, αλλά πιστεύω πως είναι πολύ πιο σωστό να περιμένουμε τις ήρεμες στιγμές για να πούμε: “Μπορούμε να μιλήσουμε γι’ εκείνη τη στιγμή; Το βρήκα λίγο περίεργο και είναι ΟΚ που το λέω, και ναι, ήμουν λίγο θυμωμένη εκείνη την ημέρα”».

Η Κόλμαν, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού το 2018 για τον ρόλο της στο «The Favourite», δήλωσε ότι παραμένει ερωτευμένη με τον Σίνκλερ.

«Είναι ο καλύτερος μου φίλος και με γοητεύει, κάτι που είναι αρκετά ωραίο».

Η Κόλμαν έχει δηλώσει επίσης ότι ο σύζυγός της την υποστηρίζει συνεχώς: «Είναι πάντα δίπλα μου όταν νιώθω ότι τα πήγα άσχημα ή έκανα κάποιο λάθος, και έτσι στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

Η νέα ταινία της

Οι δηλώσεις της Κόλμαν ήρθαν καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία «Jimpa», στην οποία υποδύεται τη Χάνα, μητέρα του μη-δυαδικού παιδιού Φράνσις (Aud Mason-Hyde).

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την πραγματική εμπειρία της σκηνοθέτιδας Σόφι Χάιντ και πρωταγωνιστεί η ίδια η non-binary κόρη της, Aud Mason-Hyde.