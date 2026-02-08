Σίσσυ Χρηστίδου: Η ατάκα της για τον γάμο που αιφνιδίασε τους συνεργάτες της – Δείτε βίντεο

  • Η Σίσσυ Χρηστίδου αιφνιδίασε το πλατό με την ατάκα της για τον γάμο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γάμου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».
  • Η παρουσιάστρια ξεκίνησε λέγοντας ότι «στο πάνελ δεν συμβαίνει κάτι, εδώ είναι η… μπακουροεκπομπή!».
  • Η ίδια επεσήμανε πως έχει αποκτήσει εμπειρία από τις επιλογές της, χωρίς όμως να μηδενίζει τον θεσμό του γάμου, αναφέροντας ότι «υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou

Παγκόσμια Ημέρα Γάμου σήμερα και η Σίσσυ Χρηστίδου αιφνιδίασε το πλατό με την ατάκα της όταν το θέμα συζητήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε λέγοντας ότι «στο πάνελ δεν συμβαίνει κάτι, εδώ είναι η… μπακουροεκπομπή!», με τον Παύλο Σταματόπουλο να απαντά: «Το πάνελ από εκεί (Χρηστίδου – Συρίγος) έχει να θυμάται…».

Η παρουσιάστρια στη συνέχεια επεσήμανε πως η ίδια έχει πλέον αποκτήσει εμπειρία και γνώση από τις επιλογές της, χωρίς όμως να μηδενίζει τον θεσμό του γάμου.

«Έχει να θυμάται, έχει πάρει τα μαθήματά του. Εντάξει παιδιά, υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι όμως. Εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι ευτυχισμένοι. Έχουμε ζευγάρια στο περιβάλλον μας! Μπορεί να μην είμαστε όλοι τυχεροί…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

