Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε ο «ποντικός» που αφαίρεσε από εργοτάξιο εργαλεία και υλικά, αξίας 2.500 ευρώ

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Βασιλείου υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, «στις 31.01.2026 άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από εργοτάξιο ανέγερσης κατοικιών εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής χρηματικής αξίας 2.500 ευρώ.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 69χρονος αλλοδαπός ως δράστης της ανωτέρω κλοπής και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στον παθόντα. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου.