Παπαϊωάννου για ΑΠΘ: Ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλα τα Πανεπιστήμια – Πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για τις έκνομες ενέργειες

Στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την ασφάλεια στα Πανεπιστήμια και στην ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν έξω από το ΑΠΘ, που προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση του υπουργείου Παιδείας για το πάρτι που γινόταν στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ξεκαθάρισε ότι δεν είχε δοθεί άδεια για το πάρτι από το οποίο ξεκίνησαν τα γεγονότα, ενώ τόνισε πως εξτρεμιστικά στοιχεία επιτέθηκαν σε δυνάμεις της Αστυνομίας.

Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι τα περιστατικά των τελευταίων μηνών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είχαν ουσιαστικά εκλείψει, προσθέτοντας ότι οι εικόνες από το ΑΠΘ «δεν μας τιμούν». Όπως διευκρίνισε, τα επεισόδια εκδηλώθηκαν πέριξ του πανεπιστημιακού χώρου, ωστόσο τα άτομα που συμμετείχαν «βγήκαν μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή».

Αναφερόμενος στη στάση του υπουργείου Παιδείας, υπογράμμισε ότι με ανακοίνωσή του ζητήθηκε πλήρης ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διαλευκανθούν όλα τα ερωτήματα και να εντοπιστεί το σημείο στο οποίο υπήρξε αστοχία. «Υπάρχει πλέον ένα σαφές νομικό οπλοστάσιο, με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου, ώστε να αποδίδονται ευθύνες όπου και εφόσον προκύπτουν», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ασφάλειας και της πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους, σημειώνοντας ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του Αριστοτελείου, έχουν ήδη καταθέσει σχέδια ασφάλειας στο υπουργείο. Όπως είπε, έχουν συσταθεί Επιτροπές και Μονάδες Ασφάλειας και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για ελεγχόμενη πρόσβαση στους κλειστούς χώρους των campus.

«Η στόχευση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι οι πανεπιστημιακοί χώροι να είναι αμιγώς ακαδημαϊκοί, ειρηνικοί και φιλικοί για φοιτητές και προσωπικό», τόνισε, προσθέτοντας ότι παράλληλα ενεργοποιούνται πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για όσους προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες ή προκαλούν φθορές δημόσιας περιουσίας.

Τι είπε για τις προσαγωγές και τις εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια

Σε ερώτηση για τις προσαγωγές, ο υφυπουργός Παιδείας είπε ότι έγιναν 313, διευκρινίζοντας ωστόσο πως το σκέλος των συλλήψεων αποτελεί αντικείμενο της προανάκρισης. «Δεν είναι δική μας δουλειά να κρίνουμε τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Ελληνικής Αστυνομίας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των εκδηλώσεων εντός πανεπιστημίων, υπογράμμισε ότι κοινωνικές συναθροίσεις φοιτητών δεν είναι από μόνες τους καταδικαστέες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «όταν παρεισφρύουν άτομα που οδηγούν σε βία, τότε η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία».

Στο ίδιο πάνελ, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, έκανε λόγο για επίθεση με ανθρωποκτόνο πρόθεση σε βάρος αστυνομικών, τονίζοντας ότι συνάδελφός του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εγκαυμάτων μετά από ρίψη μολότοφ. Όπως είπε, πρόκειται για περιστατικό που δεν πρέπει να υποβαθμιστεί και οφείλει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη σοβαρότητα.