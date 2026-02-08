Παπαϊωάννου για ΑΠΘ: Ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλα τα Πανεπιστήμια – Πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για τις έκνομες ενέργειες

Σύνοψη από το

  • Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την ασφάλεια στα Πανεπιστήμια, τονίζοντας την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες μετά τα επεισόδια στο ΑΠΘ.
  • Όλα τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν καταθέσει σχέδια ασφάλειας, ενώ έχουν συσταθεί Επιτροπές και Μονάδες Ασφάλειας για την ελεγχόμενη πρόσβαση στους κλειστούς χώρους των campus.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει σε αμιγώς ακαδημαϊκούς και ειρηνικούς πανεπιστημιακούς χώρους, ενεργοποιώντας παράλληλα πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για έκνομες ενέργειες και φθορές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Επεισόδια στο ΑΠΘ

Στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την ασφάλεια στα Πανεπιστήμια και στην ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν έξω από το ΑΠΘ, που προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση του υπουργείου Παιδείας για το πάρτι που γινόταν στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ξεκαθάρισε ότι δεν είχε δοθεί άδεια για το πάρτι από το οποίο ξεκίνησαν τα γεγονότα, ενώ τόνισε πως εξτρεμιστικά στοιχεία επιτέθηκαν σε δυνάμεις της Αστυνομίας.

Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι τα περιστατικά των τελευταίων μηνών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είχαν ουσιαστικά εκλείψει, προσθέτοντας ότι οι εικόνες από το ΑΠΘ «δεν μας τιμούν». Όπως διευκρίνισε, τα επεισόδια εκδηλώθηκαν πέριξ του πανεπιστημιακού χώρου, ωστόσο τα άτομα που συμμετείχαν «βγήκαν μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή».

Αναφερόμενος στη στάση του υπουργείου Παιδείας, υπογράμμισε ότι με ανακοίνωσή του ζητήθηκε πλήρης ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διαλευκανθούν όλα τα ερωτήματα και να εντοπιστεί το σημείο στο οποίο υπήρξε αστοχία. «Υπάρχει πλέον ένα σαφές νομικό οπλοστάσιο, με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου, ώστε να αποδίδονται ευθύνες όπου και εφόσον προκύπτουν», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ασφάλειας και της πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους, σημειώνοντας ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του Αριστοτελείου, έχουν ήδη καταθέσει σχέδια ασφάλειας στο υπουργείο. Όπως είπε, έχουν συσταθεί Επιτροπές και Μονάδες Ασφάλειας και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για ελεγχόμενη πρόσβαση στους κλειστούς χώρους των campus.

«Η στόχευση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι οι πανεπιστημιακοί χώροι να είναι αμιγώς ακαδημαϊκοί, ειρηνικοί και φιλικοί για φοιτητές και προσωπικό», τόνισε, προσθέτοντας ότι παράλληλα ενεργοποιούνται πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για όσους προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες ή προκαλούν φθορές δημόσιας περιουσίας.

Τι είπε για τις προσαγωγές και τις εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια

Σε ερώτηση για τις προσαγωγές, ο υφυπουργός Παιδείας είπε ότι έγιναν 313, διευκρινίζοντας ωστόσο πως το σκέλος των συλλήψεων αποτελεί αντικείμενο της προανάκρισης. «Δεν είναι δική μας δουλειά να κρίνουμε τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Ελληνικής Αστυνομίας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των εκδηλώσεων εντός πανεπιστημίων, υπογράμμισε ότι κοινωνικές συναθροίσεις φοιτητών δεν είναι από μόνες τους καταδικαστέες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «όταν παρεισφρύουν άτομα που οδηγούν σε βία, τότε η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία».

Στο ίδιο πάνελ, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, έκανε λόγο για επίθεση με ανθρωποκτόνο πρόθεση σε βάρος αστυνομικών, τονίζοντας ότι συνάδελφός του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εγκαυμάτων μετά από ρίψη μολότοφ. Όπως είπε, πρόκειται για περιστατικό που δεν πρέπει να υποβαθμιστεί και οφείλει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη σοβαρότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ...
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα