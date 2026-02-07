Υπουργείο Παιδείας για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: «Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν» – Διορία 48 ωρών για να δοθούν απαντήσεις

Απαντήσεις ζητεί το υπουργείο Παιδείας από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ για τα σοβαρά επεισόδια έξω από το πανεπιστήμιο και ενώ στον χώρο του πανεπιστημίου φέρεται να πραγματοποιούνταν πάρτι. Μάλιστα, δίνει διορία 48 ωρών για να λάβει απαντήσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές Αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», αναφέρει το υπουργείο.

ΑΠΘ για τα επεισόδια: «Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός campus επιτέθηκαν στην αστυνομία – Δεν δόθηκε άδεια για πάρτι»

Με δελτίο Τύπου, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ τοποθετούνται για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής. Νωρίτερα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «ξέφραγο αμπέλι».

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται στο δελτίο Τύπου των Πρυτανικών Αρχών.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Σημειώνεται ότι έως τώρα έχουν γίνει 313 προσαγωγές για τα επεισόδια τα ξημερώματα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.