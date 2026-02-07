Θεσσαλονίκη: «Πεδίο μάχης» έξω από την Πολυτεχνική Σχολή – Περισσότερες από 200 προσαγωγές

«Πεδίο μάχης» έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ όταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα έγιναν επεισόδια. Έως τώρα έχουν γίνει περισσότερες από 200 προσαγωγές, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Αναφορές υπάρχουν και για μια γυναίκα τραυματία που μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο.

Όλα άρχισαν όταν άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε επιφυλακή απάντησαν άμεσα κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και δακρυγόνων.

Στο σημείο επικράτησε αποπνικτική ατμόσφαιρα ενώ διεκόπη και η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό από τον σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το ύψος του Συντριβανιού.

Μεγάλες φθορές προκλήθηκαν σε οχήματα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η ρίψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών φέρεται να ξεκίνησε μέσα από το ΑΠΘ. Στην αρχή των επεισοδίων άγνωστοι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα.

Να σημειωθεί ότι εντός της Πολυτεχνικής Σχολής υπήρχε σε εξέλιξη πάρτι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια συμμετείχαν στο πάρτι που διεξαγόταν στην Πολυτεχνική Σχολή.