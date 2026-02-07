Θεσσαλονίκη: «Πεδίο μάχης» έξω από την Πολυτεχνική Σχολή – Περισσότερες από 200 προσαγωγές

Σύνοψη από το

  • «Πεδίο μάχης» επικράτησε έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, με περισσότερες από 200 προσαγωγές να έχουν γίνει έως τώρα. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και αναφορές υπάρχουν και για μια γυναίκα τραυματία.
  • Όλα άρχισαν όταν άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν άμεσα κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και δακρυγόνων. Η ρίψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών φέρεται να ξεκίνησε μέσα από το ΑΠΘ.
  • Τα άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια συμμετείχαν σε πάρτι που διεξαγόταν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής. Στο σημείο επικράτησε αποπνικτική ατμόσφαιρα, προκλήθηκαν μεγάλες φθορές σε οχήματα και διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

επεισόδια- Θεσσαλονίκη

«Πεδίο μάχης» έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ όταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα έγιναν επεισόδια. Έως τώρα έχουν γίνει περισσότερες από 200 προσαγωγές, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Αναφορές υπάρχουν και για μια γυναίκα τραυματία που μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο.

Όλα άρχισαν όταν άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε επιφυλακή απάντησαν άμεσα κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και δακρυγόνων.

Στο σημείο επικράτησε αποπνικτική ατμόσφαιρα ενώ διεκόπη και η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό από τον σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το ύψος του Συντριβανιού.

Μεγάλες φθορές προκλήθηκαν σε οχήματα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η ρίψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών φέρεται να ξεκίνησε μέσα από το ΑΠΘ. Στην αρχή των επεισοδίων άγνωστοι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα.

Να σημειωθεί ότι εντός της Πολυτεχνικής Σχολής υπήρχε σε εξέλιξη πάρτι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια συμμετείχαν στο πάρτι που διεξαγόταν στην Πολυτεχνική Σχολή.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα