Αυγά: Το σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης εισαγωγής και ελληνοποίησης – Τι είναι το Μητρώο Παραγωγών

Έντονο είναι το φαινόμενο της παράνομης εισαγωγής και ελληνοποίησης αυγών αλλά και αναβάθμισης (πχ ελευθέρας βοσκής) αυτών στη χώρα μας κυρίως λόγω της απομείωσης του ζωικού κεφαλαίου κατά 30% με 40% από το 2009 και μετά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ακόμη ένας παράγοντας που συνετέλεσε σε αυτό ήταν η οικονομική κρίση που πέρασε η Ελλάδα αλλά και το ότι το λειτουργικό κόστος έγινε πολύ υψηλό και δεν επέστρεφαν οι άνθρωποι του κλάδου στην παραγωγή του προϊόντος που την είχαν εγκαταλείψει. Τελευταία έχει συντελέσει και ο παράγοντας της γρίπης των πτηνών. Ωστόσο το πρόβλημα της παράνομης εισαγωγής και ελληνοποίησης αυγών μπορεί να αντιμετωπιστεί σε έναν βαθμό με την ενεργοποίηση του Μητρώου παραγωγών και της ορθής πλήρους λειτουργίας του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ.

Το Μητρώο

Όπως τονίζει στο enikonomia.gr ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για το αυγό (ΕΔΟΑΠ), Γιάννης Λιάρος, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της παράνομης εισαγωγής και ελληνοποίησης αυγών είναι να λειτουργήσει σωστά το Μητρώο παραγωγών και μετά θα πρέπει να γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι προκειμένου να τσεκάρονται εάν τα στοιχεία που δηλώνονται σε αυτό είναι ακριβή, σημειώνει.

«Θα έχουμε άμεσα νέα για το Μητρώο παραγωγών. Αυτή ήταν η δέσμευση που πήραμε από τον κ. Πρωτοψάλτη. Σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η πλήρης επικαιροποίηση και η δημοσιοποίηση του Μητρώου. Ήταν πάρα πολύ θετικός ο κ Πρωτοψάλτης στο ότι μπορεί να υπάρξει μια καμπάνια μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα εκπαιδεύεται στο να μάθει να διαβάζει τι λέει η σφραγίδα του αυγού, στο να την αναζητάει αλλά και να ξέρει ότι εάν βρει έξω αυγό χωρίς σφραγίδα ότι κάτι δεν πάει καλά» υπογραμμίζει ο κ. Λιάρος αναφερόμενος στη σύσκεψη που είχε γίνει στις 3 Φεβρουαρίου με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη για θέματα του κλάδου στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και η επικαιροποίηση του Μητρώου παραγωγών.

Σε αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός με το ονοματεπώνυμο του παραγωγού αλλά και ο αριθμός των κοτών βάσει αδείας που θα προκύπτει από τις δηλώσεις στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, σημειώνει.

Τα σούπερ μάρκετ και ο κλωβός αυγών

Την ίδια στιγμή ο κ. Λιάρος αναφέρει πως υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα μας που πωλούν το τελευταίο διάστημα αυγά μόνο εκτός κλωβού και κάποια άλλα που έχουν ανοίξει τις πόρτες τους και στα εκτός κλωβού παρόλο που αρχικά είχαν μόνο κλωβού. «Σε μια αγορά, όπως την ελληνική όπου του 70% με 75% του αυγού παράγεται σε κλουβί αντιλαμβάνεστε ότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα: υπάρχει μια πίεση σε αυτούς που παράγουν τέτοιου είδους αυγό που εξαφανίζεται.

Και αυτό διότι δεν είναι τόσο μεγάλη η παραγωγή αυγού σε αυτούς που έχουν κλουβί. Οι παραγωγοί για να είναι ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να επεκταθούν σε άλλες μορφές εκτροφής αλλά αυτό απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και δεν είναι τόσο απλό. Το αυγό είναι έξω από τις επιδοτήσεις » σημειώνει. Εν συνεχεία επισημαίνει πως για να στηριχθεί ο κλάδος ως προς αυτό, είναι αναγκαίο να δοθεί κάποια επιδότηση τη στιγμή που υπάρχει η διεθνής τάση για κατάργηση των κλωβών αυγών.

«Έχουμε ζητήσει από τον κ. Πρωτοψάλτη την οικονομική στήριξη του κλάδου προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό θα είναι το κλειδί για να ανταποκριθεί ο κλάδος, αλλιώς θα καταλήξουμε να τρώμε μόνο εισαγόμενο αυγό. Η διάθεση του αρμόδιου είναι να στηρίξει την ελληνική παραγωγή αλλά θα πρέπει να δούμε και ποιο θα είναι το πλαίσιο από πλευρά της ΕΕ » τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Λιάρος.

Η συνάντηση της ΕΔΟΑΠ με τον ΕΟΔΥ

Τέλος ο κ. Λιάρος προαναγγέλλει πως θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες συνάντηση μεταξύ της ΕΔΟΑΠ και του ΕΟΔΥ για το θέμα της γρίπης των πτηνών. «Η γρίπη των πτηνών είναι ζωονόσος μεν αλλά μεταφέρεται και στον άνθρωπο. Οπότε αυτό εμπλέκει και τον ΕΟΔΥ ο οποίος το παρακολουθεί. Θα έχουμε συζήτηση τις επόμενες ημέρες με τον ΕΟΔΥ για να δούμε τι γίνεται εκεί και εάν θα μπορούσε να συστήνεται ο εμβολιασμός των εργαζόμενων και των στελεχών στις μονάδες, δηλαδή αυτών που έρχονται σε επαφή με τα πτηνά. Για την ώρα δεν υπάρχει εμβόλιο για τις κότες -παρόλο κάποιες προσπάθειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο -αλλά ούτε για τα πουλιά».