Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σαββατοκύριακο με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες – Συννεφιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Περισσότερο… άνοιξη παρά χειμώνα θα θυμίζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο (7-8/2) με κύρια χαρακτηριστικά τις ήπιες θερμοκρασίες, την αυξημένη υγρασία και τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια ασθενών βροχοπτώσεων.

Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, τους 17 στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές ως και 22 βαθμούς. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αρκετά υγρή, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό

«Περισσότερο ανοιξιάτικο και λιγότερο χειμωνιάτικο φαντάζει το αποκριάτικο Σαββατοκύριακο του Ασώτου που έρχεται με νοτιάδες, σκόνη και τον υδράργυρο σε επίπεδα… Απριλομάη», αναφέρει στη γενική μετεωρολογική του πρόβλεψη για το Σαββατοκύριακο ο Τάσος Αρνιακός:

Η πρόγνωση του καιρού από τον Θεοδωρή Κολύδα

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί σε γενικά ήπια θερμοκρασιακά επίπεδα, με τον υδράργυρο να διατηρείται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αρκετά υγρή, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο.

🎯ΣΑΝ ΤΟΝ “ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΜΟΤΑΣ” – ΗΠΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

✅Ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί σε γενικά ήπια θερμοκρασιακά επίπεδα, με τον υδράργυρο να διατηρείται λίγο πάνω από τις κανονικές για την… pic.twitter.com/K31cw7p0Nd — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 6, 2026

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-02-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις απογευματινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Κορινθιακό και τα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-02-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-02-2026

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026