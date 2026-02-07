Η Έφη Θώδη ταξίδεψε στο Παρίσι και γνώρισε την αποθέωση σε νυχτερινό μαγαζί – Δείτε βίντεο

  • Η δημοφιλής τραγουδίστρια Έφη Θώδη ταξίδεψε στο Παρίσι.
  • Μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, η Έφη Θώδη τραγούδησε… «Au revoir au revoir είπε η γίδα στο γομάρ».
  • Η τραγουδίστρια γνώρισε την αποθέωση σε νυχτερινό μαγαζί της γαλλικής πρωτεύουσας, στο οποίο και εμφανίστηκε.
Η Έφη Θώδη ταξίδεψε στο Παρίσι και γνώρισε την αποθέωση σε νυχτερινό μαγαζί – Δείτε βίντεο

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Έφη Θώδη ταξίδεψε στο Παρίσι και μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ τραγούδησε «Au revoir au revoir είπε η γίδα στο γομάρ», ενώ γνώρισε την αποθέωση σε νυχτερινό μαγαζί της γαλλικής πρωτεύουσας, στο οποίο εμφανίστηκε!

Δείτε το βίντεο από το MEGA:

18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

