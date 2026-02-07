Η δημοφιλής τραγουδίστρια Έφη Θώδη ταξίδεψε στο Παρίσι και μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ τραγούδησε «Au revoir au revoir είπε η γίδα στο γομάρ», ενώ γνώρισε την αποθέωση σε νυχτερινό μαγαζί της γαλλικής πρωτεύουσας, στο οποίο εμφανίστηκε!
Η Έφη Θώδη ταξίδεψε στο Παρίσι και γνώρισε την αποθέωση σε νυχτερινό μαγαζί – Δείτε βίντεο
- Η δημοφιλής τραγουδίστρια Έφη Θώδη ταξίδεψε στο Παρίσι.
- Μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, η Έφη Θώδη τραγούδησε… «Au revoir au revoir είπε η γίδα στο γομάρ».
- Η τραγουδίστρια γνώρισε την αποθέωση σε νυχτερινό μαγαζί της γαλλικής πρωτεύουσας, στο οποίο και εμφανίστηκε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
