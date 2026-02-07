Μαρία Ανδρούτσου: Έχω απορρίψει παραπάνω από μία προτάσεις γάμου

Η Μαρία Ανδρούτσου αποκάλυψε ότι έχει απορρίψει παραπάνω από μια προτάσεις γάμου σε συνέντευξη που έδωσε στην Αθηναΐδα Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24. Η δημοφιλής ηθοποιός, εξήγησε ότι δεν την ενδιέφερε ποτέ η παραδοσιακή οικογενειακή ζωή, καθώς «δεν είμαστε όλοι για όλα», ενώ μίλησε ακόμα για την «πρωτοποριακή» ανατροφή που δέχθηκε από τους γονείς της και την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της μετά το 50-50.

«Δίνω στον εαυτό μου την ελευθερία να κάνει αυτό που θέλει. Έχω πει όχι σε παραπάνω από μία προτάσεις γάμου. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Ίσα ίσα γλίτωσε ο άλλος. Δεν μου αρέσει αυτή η ζωή με τον γάμο στο σπίτι με τα μαγειρέματα. Το θαυμάζω που φίλες μου έχουν μια άλλη ζωή από εμένα και τις σέβομαι», εξομολογήθηκε η Μαρία Ανδρούτσου.

«Έχασα 12 κιλά μετά το 50-50»

«Στην κοινωνία μας μπαίνουν ταμπέλες. Ήμουν λίγο πιο στρουμπουλή. Λένε ότι ήσουν αλλιώς και τώρα είσαι κάπως αλλιώς. Έχασα 12 κιλά μετά το 50-50. Αυτό έκανε εντύπωση. Ήταν η εποχή που άρχισα να παρατηρώ τον εαυτό μου, ότι θέλω να βγάλω μια φωτογραφία χωρίς να σκεφτώ τις συνέπειες», δήλωσε η Μαρία Ανδρούτσου για την εξωτερική της εμφάνιση.

Για την «πρωτοποριακή» οικογενειακή της ανατροφή

«Ήθελα να βιώνω τη ζωή μου με χαρά. Οι γονείς μου ήταν καταπληκτικοί και να είναι καλά εκεί που είναι. Ήταν πρωτοποριακοί. Η μητέρα μου ήταν η πρώτη γυναίκα στην πολεμική αεροπορία και στον πύργο ελέγχου. Ποτέ δεν μας επιβάρυνε, παρόλο που είχε τέτοια ευθύνη σε αντίθεση με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έφερε την πρώτη τηλεπικοινωνία στην Ελλάδα», δήλωσε για την οικογενειακή της ανατροφή.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε τέλος στις σπουδές της: «Μέχρι μεγάλη ηλικία βίωνα τη ζωή μου με στρες. Σπούδασα κλασική μουσική κι εκεί βίωσα όλο το στρες της ζωής μου».

Δείτε όλη τη συνέντευξη της