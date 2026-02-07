Αίγιο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάρρηξη με αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο

Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας που δείχνει καρέ καρέ τις κινήσεις των έξι δραστών που διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου τα ξημερώματα της Παρασκευής (06.02.2026) χρησιμοποιώντας ένα αγροτικό αυτοκίνητο ως πολιορκητικό κριό.

Το απίστευτο περιστατικό κλοπής έγινε γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα, στο κέντρο του Αιγίου, στη διασταύρωση των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως, με τους διαρρήκτες να χρησιμοποιούν το κλεμμένο αγροτικό αυτοκίνητο για να κλέψουν το κοσμηματοπωλείο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, οι άγνωστοι δράστες έπεσαν με μεγάλη δύναμη και πολλές φορές, πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, προκειμένου να μπουκάρουν στο εσωτερικό του.

Από εκεί κατάφεραν να αφαιρέσουν αρκετά αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας.

Δείτε το βίντεο από τη διάρρηξη: