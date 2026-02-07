Αίγιο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάρρηξη με αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο

Σύνοψη από το

  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει καρέ καρέ τις κινήσεις των έξι δραστών που διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου τα ξημερώματα της Παρασκευής (06.02.2026), χρησιμοποιώντας ένα αγροτικό αυτοκίνητο ως πολιορκητικό κριό.
  • Το απίστευτο περιστατικό κλοπής έγινε γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα, στη διασταύρωση των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως, με τους διαρρήκτες να χρησιμοποιούν το κλεμμένο αγροτικό αυτοκίνητο.
  • Οι άγνωστοι δράστες έπεσαν με μεγάλη δύναμη και πολλές φορές πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, αφαιρώντας αρκετά αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας.
Αίγιο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάρρηξη με αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο

Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας που δείχνει καρέ καρέ τις κινήσεις των έξι δραστών που διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου τα ξημερώματα της Παρασκευής (06.02.2026) χρησιμοποιώντας ένα αγροτικό αυτοκίνητο ως πολιορκητικό κριό.

Αίγιο: Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – «Μπούκαραν» με κλεμμένο αγροτικό

Το απίστευτο περιστατικό κλοπής έγινε γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα, στο κέντρο του Αιγίου, στη διασταύρωση των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως, με τους διαρρήκτες να χρησιμοποιούν το κλεμμένο αγροτικό αυτοκίνητο για να κλέψουν το κοσμηματοπωλείο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, οι άγνωστοι δράστες έπεσαν με μεγάλη δύναμη και πολλές φορές, πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, προκειμένου να μπουκάρουν στο εσωτερικό του.

Από εκεί κατάφεραν να αφαιρέσουν αρκετά αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας.

Δείτε το βίντεο από τη διάρρηξη:

17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
