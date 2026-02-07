Φως στο Τούνελ: Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του 29χρονου λιμενικού στη Λέσβο – Το κομμένο υλικό και οι ύποπτες κινήσεις

  • Νέες αποκαλύψεις από αδημοσίευτο βίντεο ντοκουμέντο του «Φως στο Τούνελ» προκαλούν ερωτήματα για τον θάνατο του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά στη Λέσβο. Το κομμένο υλικό δεν εντάχθηκε ποτέ στη δικογραφία.
  • Το βίντεο καταγράφει κινήσεις αγνώστων ατόμων στην παραλία, οι οποίοι φτάνουν πολύ νωρίτερα από τον λιμενικό και αποχωρούν αμέσως μετά τον θάνατό του. Κανείς από αυτούς δεν έχει καταθέσει στις αρχές.
  • Η μητέρα του θύματος, που πιστεύει ότι το παιδί της δεν αυτοκτόνησε, συνεχίζει την έρευνα και εντόπισε μάρτυρα που ανέφερε την ύπαρξη εναλλακτικού δρόμου πρόσβασης στο σημείο.
Φως στο Τούνελ: Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του 29χρονου λιμενικού στη Λέσβο – Το κομμένο υλικό και οι ύποπτες κινήσεις

Ερωτήματα προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις από αδημοσίευτο ως τώρα βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στην επιφάνεια το σημερινό «Φως στο Τούνελ» γύρω από τις σκοτεινές συνθήκες θανάτου του λιμενικού Νίκου Καρακλά, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 στο Σίγρι της Μυτιλήνης, σε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ πέρυσι σοκ στο Λιμενικό Σώμα και στην τοπική κοινωνία της Λέσβου.

Στο κομμένο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, που δεν εντάχθηκε ποτέ στη σχετική δικογραφία καταγράφονται κινήσεις αγνώστων ατόμων στην παραλία, πολύ νωρίτερα από την άφιξη του λιμενικού οι οποίοι αποχωρούν αμέσως μετά το θάνατό του.

Κινήσεις που γεννούν βασανιστικά ερωτήματα για την οικογένειά του. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι; Γιατί βρίσκονταν εκεί; Και το κυριότερο, είδαν κάτι την ώρα που ο Νίκος Καρακλάς άφηνε την τελευταία του πνοή; Είχαν οι ίδιοι εμπλοκή;

Σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς από τα άτομα που βλέπετε στο βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε η εκπομπή του MEGA δεν έχει καταθέσει στις αρχές.

Τους αναζήτησε ποτέ κανείς; Θεωρήθηκαν μάρτυρες; Και αν ναι, γιατί δεν κλήθηκαν να μιλήσουν; Οι αρχές έλεγξαν ολόκληρο το καταγραφικό εκείνης της ημέρας; Και αν το έκαναν, πώς είναι δυνατόν να μην εντόπισαν αυτές τις κινήσεις; Γιατί αυτές οι εικόνες έμειναν εκτός δικογραφίας;

Δείτε  καρέ-καρέ το αδημοσίευτο ως τώρα υλικό της κάμερας

  • Στις 13:46 και 17 δευτερόλεπτα, ένα αυτοκίνητο μπαίνει στο δρομάκι της παραλίας, στρίβει αριστερά και σταθμεύει κοντά στην καντίνα. Άγνωστα άτομα κατεβαίνουν από το όχημα και κινούνται προσεκτικά, κρυπτόμενα πίσω από το οίκημα. Ο χώρος είναι έρημος. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αυτοκίνητο. Ο Νίκος Καρακλάς δεν έχει φτάσει ακόμη στο Σίγρι.
  • Στις 16:04, ο άτυχος λιμενικός φθάνει στο σημείο.
  • Στις 16:10 έξι λεπτά μετά την άφιξη του λιμενικού στο ξωκλήσι, η κάμερα τους καταγράφει ξανά. Ένας από αυτούς περπατά νευρικά πάνω–κάτω στην παραλία, ανάμεσα στα αρμυρίκια, στο ύψος της καντίνας. Πού βρίσκονται οι υπόλοιποι της παρέας; Γιατί αυτός ο άνθρωπος πηγαινοέρχεται μόνος του; Και γιατί κοιτάζει συνέχεια προς το ξωκλήσι; Για πέντε ολόκληρα λεπτά, η φιγούρα αυτή κινείται ανήσυχα… σαν να ελέγχει κάτι. Σαν να περιμένει.
  • Στις 16:25, μετά από δεκάλεπτη απουσία από το κάδρο, εμφανίζονται ξανά περισσότερα από ένα άτομα. Βγαίνουν πίσω από την καντίνα και κατευθύνονται προς το σημείο όπου είχαν αφήσει το αυτοκίνητο νωρίτερα.
  • Στις 16:27, το όχημα αποχωρεί από το Σίγρι.
  • Στις 16:44, κάτοικοι της περιοχής που πήγαν να ανάψουν ένα κερί στο ξωκλήσι, βρήκαν τον Νίκο Καρακλά νεκρό… κρεμασμένο από τον μαρμάρινο σταυρό στον τρούλο του ναού. Ήταν όλα αυτά μια τραγική σύμπτωση; Ή είχε στηθεί καρτέρι θανάτου στον άτυχο λιμενικό;

Τι λέει η μητέρα του λιμενικού που ακολουθεί τα χνάρια των υπόπτων στον τόπο του μαρτυρίου

Η τραγική μητέρα του άτυχου Νίκου, από την πρώτη στιγμή, φώναζε ότι το παιδί της δεν αυτοκτόνησε. Πιστεύει πως κάποιοι του έκοψαν βίαια το νήμα της ζωής του. Δέκα μήνες τώρα, ερευνά μόνη της κάθε στοιχείο και μετατρεπόμενη η ίδια ρεπόρτερ επιστρέφει στον τόπο μαρτυρίου του παιδιού της.

Μέσα από μια συγκλονιστική αυτοψία στον χώρο, δίνει τη δική της ερμηνεία για τις περίεργες κινήσεις των αγνώστων που κατέγραψε η κάμερα εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή στο Σίγρι:

«O μοναδικός δρόμος να βγεις στην Παναγία και στου Νώντα το μαγαζί είναι αυτό εδώ που περνάς, το γεφυράκι, πας ευθεία και κατηφορίζεις που σημαίνει ότι κάποιος φυλούσε τσίλιες εδώ σε αυτό το δρόμο .και αυτή είναι η ευθεία που πας σε αυτά τα δύο μέρη. Παναγία και Νώντα. Και βγήκαμε στο μαγαζί του Νώντα . και κοιτάξτε τώρα θα σας δείξω , τα σημεία που φαίνεται αυτός που πηγαίνει και έρχεται νευρικά και που πρέπει να ήταν το πίσω μέρος , που πηγαίνει και έρχεται πίσω –μπρος. Και κοιτάξτε το σπίτι του γιατρού εκεί. αυτός ερχόταν και καθόταν εδώ στο δέντρο , εδώ να είναι κρυμμένος και από την κάμερα, από τις ομπρέλες και πηγαινοερχόταν εδώ πίσω. Από δω σίγουρα μπαίνουν αυτοκίνητα , το βλέπετε , θα πάω πιο κάτω πίσω από τις κάμερες να δούμε από πού περάσανε αυτοί».

«Περπατάω να αποφύγω κάμερες, θέλω να δω αν υπάρχει πρόσβαση να περάσει κάποιος από εδώ , από πίσω από το κτήμα και να πάει στην Παναγία. Κάποια τρύπα θα βρω να χωθώ σε αυτό το ύψωμα που βλέπετε εκεί είναι η Παναγιά. Και να η πρόσβαση. Ούτε πέντε λεπτά… Εδώ ακόμα και τα σύρματα είναι πεσμένα , το είδατε; Ακριβώς στην παναγία. Έχουν σκιστεί τα σύρματα. Κοιτάξτε και αυτή είναι η είσοδος της Παναγίας …πανεύκολο, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να κάνεις τη διαδρομή. Είδατε πόσο εύκολο είναι ούτε μέσα σε πέντε λεπτά να έρθεις από κει που θα σας δείξω τώρα , που είναι ο άσπρος βράχος στο βάθος και να διανύσεις από πίσω χωρίς να σε πιάσουν κάμερες , όλη αυτή τη διαδρομή…».

«Δεν ξέρω, δεν είδα, ήμουν στο χωράφι» – Τι ανέφερε μάρτυρας για τον θάνατο του λιμενικού

Νέα τροπή παίρνει το θρίλερ του λιμενικού, μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Η μητέρα του άτυχου λιμενικού εντόπισε κι έναν μάρτυρα, άνθρωπο που βρισκόταν κοντά στο σημείο του τραγικού περιστατικού, και συνομίλησε μαζί του.

Τον ρωτά αν θυμάται ποιοι βρίσκονταν στην καντίνα του την ώρα που, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από το άγνωστο υλικό της κάμερας εμφανίζεται το ύποπτο αυτοκίνητο.

«Όχι… όχι… κανείς δεν ήταν εδώ…», απαντά.

Τότε του αποκαλύπτει το νέο ντοκουμέντο με τα ύποπτα άτομα στο ΙΧ.

Ο μάρτυρας δείχνει να αιφνιδιάζεται:

«Εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι… Μπορεί να ήμουν στα χωράφια. Αλλά από πίσω, από τον βράχο, υπάρχει ένας δρόμος. Από εκεί μπορούν να περάσουν διάφοροι. Πηγαίνει αυτοκίνητο. Οπότε μπορεί να ήρθε από εδώ και να έφυγε από εκεί…».

 

