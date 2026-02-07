Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο κέντρο της πόλης με μολότοφ εναντίον των ΜΑΤ – Δείτε βίντεο

  • Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν αργά το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδες κουκουλοφόρων επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις.
  • Τα επεισόδια ξεκίνησαν από το πανεπιστημιακό campus, με τους δράστες να πετούν μολότοφ από διαφορετικά σημεία προς τις διμοιρίες των ΜΑΤ.
  • Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή προσαγωγές.
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν αργά το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδες κουκουλοφόρων επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από το πανεπιστημιακό campus, με τους δράστες να πετούν μολότοφ από διαφορετικά σημεία προς τις διμοιρίες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατίας. Η αστυνομία προχώρησε σε 40 προσαγωγές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Thestival.gr, ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εξήλθε από τους χώρους του πανεπιστημίου και κινήθηκε προς την οδό Εγνατία. Εκεί, οι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ, πετώντας δεκάδες βόμβες μολότοφ. Παράλληλα, άλλη ομάδα ατόμων που παρέμενε εντός του campus εκτόξευε μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αντίδραση της Αστυνομίας

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να απωθήσουν τους επιτιθέμενους και να αποκαταστήσουν την τάξη. Για αρκετή ώρα στο σημείο επικράτησε αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά σε τμήματα του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.

Σε πάνω από 40 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε πάνω από 40 προσαγωγές μετά από επέμβαση στην Πολυτεχνική σχολή, ενώ αναφέρεται ένας τραυματίας αστυνομικός. Ένα αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η Εγνατία παραμένει κλειστή από τις 02:00 τα ξημερώματα.

