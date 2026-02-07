Τραγωδία στην Βολιβία: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 14 νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων, σε επαρχιακό δρόμο της Βολιβίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μοκομόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας των Άνδεων, ενώ το όχημα είχε προορισμό την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών

Αρχικά, οι αρχές είχαν κάνει λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός διπλασιάστηκε λίγες ώρες αργότερα, καθώς εντοπίστηκαν και άλλα θύματα μέσα στα συντρίμμια. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος πριν φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λα Πας και στη γειτονική πόλη Ελ Άλτο για νοσηλεία.

Αγνοείται ο οδηγός – Άγνωστα τα αίτια

Η τύχη του οδηγού παραμένει άγνωστη, ενώ τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Οι τοπικές αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή μηχανική βλάβη ή απροσεξία κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Τα τροχαία στη Βολιβία

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βολιβίας, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη χώρα. Οι περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη και τεχνικές αστοχίες στα οχήματα, φαινόμενο που συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας στη χώρα των Άνδεων.