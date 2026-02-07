Τραγωδία στην Βολιβία: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 14 νεκροί

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων, σε επαρχιακό δρόμο της Βολιβίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μοκομόκο, με προορισμό την πρωτεύουσα Λα Πας.
  • Η τύχη του οδηγού παραμένει άγνωστη και τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με τις αρχές να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Αρχικά, οι αρχές είχαν κάνει λόγο για επτά νεκρούς, αλλά ο αριθμός διπλασιάστηκε αργότερα.
  • Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βολιβίας, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη χώρα. Οι περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη και τεχνικές αστοχίες στα οχήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στην Βολιβία: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 14 νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων, σε επαρχιακό δρόμο της Βολιβίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μοκομόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας των Άνδεων, ενώ το όχημα είχε προορισμό την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών

Αρχικά, οι αρχές είχαν κάνει λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός διπλασιάστηκε λίγες ώρες αργότερα, καθώς εντοπίστηκαν και άλλα θύματα μέσα στα συντρίμμια. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος πριν φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λα Πας και στη γειτονική πόλη Ελ Άλτο για νοσηλεία.

Αγνοείται ο οδηγός – Άγνωστα τα αίτια

Η τύχη του οδηγού παραμένει άγνωστη, ενώ τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Οι τοπικές αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή μηχανική βλάβη ή απροσεξία κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Τα τροχαία στη Βολιβία

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βολιβίας, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη χώρα. Οι περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη και τεχνικές αστοχίες στα οχήματα, φαινόμενο που συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας στη χώρα των Άνδεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα