Μαριάννα Τουμασάτου για την απώλεια του πατέρα της: «Δεν ξέρω αν συνηθίζεται – Έχω κουραστεί από την απουσία του»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube ήταν η Μαριάννα Τουμασάτου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε και για την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από την ζωή πριν από ενάμιση χρόνο. Η καλλιτέχνις περιέγραψε μία πολύ συγκινητική στιγμή, που έζησε στην πρώτη θεατρική της πρεμιέρα, μετά τον θάνατο του γονέα της.

Μιλώντας με την Νάνσυ Παραδεισανού, η Μαριάννα Τουμασάτου εξομολογήθηκε πως: «Ο πατέρας μου είναι η μεγαλύτερη απώλεια που έχω βιώσει. Έχω χάσει τον πατέρα μου εδώ και ενάμιση χρόνο, δεν ξέρω αν συνηθίζεται.

Θέλω να σου πω ότι στην πρώτη πρεμιέρα μου που δεν ήταν ο μπαμπάς μου εκεί, επειδή είναι αδύνατον να σβήσω το τηλέφωνό του, παραμένει εκεί στα αγαπημένα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο αλλά την ώρα που μίλαγα με φίλους στο φουαγιέ πήρα κατά λάθος τον μπαμπά και βγήκε η φωτογραφία του».

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να το συνηθίσω»

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να το συνηθίσω. Το διαχειρίζομαι πια με έναν τρόπο, χωρίς να κλαίω κάθε φορά που λέω τη λέξη “μπαμπάς” ή κάθε φορά που τον κάνω εικόνα, απλά τώρα πια έχω κουραστεί από την απουσία του.

Δηλαδή, ενώ συνηθίζεις από μια πλευρά τη συνθήκη, από την άλλη μεριά λες “τώρα, κράτησε πολύ που δεν σε βλέπω”», συνέχισε η αγαπημένη ηθοποιός.