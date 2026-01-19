Μαριάννα Τουμασάτου: «Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος – Έχω την ψυχραιμία να καταλάβω ότι δεν έχω πάντα δίκιο και αυτό με σώζει»

Σύνοψη από το

  • Η Μαριάννα Τουμασάτου παραδέχτηκε ότι «δεν είμαι εύκολος άνθρωπος», εξηγώντας πως είναι ξεροκέφαλη και δύσκολη στη συμβίωση.
  • Η ηθοποιός τόνισε πως «έχω την ψυχραιμία να καταλάβω ότι δεν έχω πάντα δίκιο και αυτό με σώζει», κάτι που τη βοηθάει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις.
  • Επιπλέον, η Τουμασάτου δήλωσε ότι «επικοινωνώ καλά με τους ανθρώπους, γιατί δεν έχω ανταγωνισμό πρώτα από όλα», καθιστώντας την εύκολη στη συνεργασία.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαριάννα Τουμασάτου
Φωτογραφία: Instagram/mariannatoumasatou

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους την Μαριάννα Τουμασάτου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η επιτυχημένη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν είναι ένας εύκολος άνθρωπος, εξηγώντας τον λόγο που συμβαίνει αυτό. Παράλληλα εξομολογήθηκε πως δεν έχει ανταγωνισμό μέσα της, κάτι που σύμφωνα με την ίδια, την βοηθάει στο να επικοινωνεί καλά με τους άλλους.

Συγκεκριμένα, με αφορμή μία ερώτηση της Μαρίας Ηλιάκη, η Μαριάννα Τουμασάτου ανέφερε πως: «Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος. Χαμογελαστός άνθρωπος είμαι. Είμαι ξεροκέφαλη. Δεν είναι εντάξει. Δεν είναι εύκολο να συμβιώνεις με έναν άνθρωπο ξεροκέφαλο. Αν καταλάβω, το αλλάζω σε τρία δεύτερα.

Έχω αυτή την δυνατότητα, αλλά είναι αν καταλάβω. Δηλαδή αν σου βγάλω την ψυχή, και τελικά ασχοληθείς για να μου το δώσεις να το καταλάβω, αν το καταλάβω θα είναι όλα τέλεια. Αλλά θα το καταλάβω; Δεν γίνεται εύκολα, γιατί είμαι πολύ ατσαλωμένη στη δική μου πεποίθηση και αυτό το δουλεύω πολύ τα τελευταία χρόνια, για να το κάνω λίγο πιο εκεί. Έχω την ψυχραιμία να καταλάβω ότι δεν έχω πάντα δίκιο και αυτό με σώζει».

«Αλλά επικοινωνώ καλά με τους ανθρώπους, γιατί δεν έχω ανταγωνισμό πρώτα από όλα. Δηλαδή δεν θυμάμαι κανέναν να έχει καταφέρει να μου τσιγκλήσει τον ανταγωνισμό. Δεν τον έχω. Και αυτό με κάνει εύκολη στη συνεργασία. Στο να ζήσεις μαζί μου είναι δύσκολο, να είσαι ο άνδρας μου, να είσαι το παιδί μου, οι γονείς μου, ο αδελφός μου, οι φίλοι μου, αυτοί ζορίζονται. Οι υπόλοιποι περνάτε ωραία!», συνέχισε η καλλιτέχνις.

Επιπλέον, η Μαριάννα Τουμασάτου είπε ότι: «Μου είναι αδιάφορο αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Δεν μπορώ να κάνω καλύτερα τα πράγματα, επειδή ο άλλος είναι καλύτερος. Ούτε να τα κάνω χειρότερα, αν είναι χειρότερος. Οπότε τι νόημα έχει;».

