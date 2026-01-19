Φαίη Σκορδά: «Δεν είχαμε εισιτήρια και το… έπαιξα μάγκας, ξεφτιλίστηκα κανονικά»

Η Φαίη Σκορδά μίλησε για την παράσταση που θέλησε να δει το Σαββατοκύριακο χωρίς να κάνει κράτηση, και τελικά ήταν… sold out.

«20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα, αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Δεν είχαμε εισιτήρια και το… έπαιξα μάγκας, ξεφτιλίστηκα κανονικά. Λέω, μην ανησυχείς, παρουσιάστρια, τους ξέρω όλους. Μία φορά να μην το χρησιμοποιήσω; Λέω, δεν μπορεί να μην έχουν κάποια ακύρωση. Πάω κουνάμενη σεινάμενη στο ταμείο και ρώτησα αν υπάρχουν δύο εισιτήρια για το βράδυ. Μπορεί και να μην με κατάλαβε ο άνθρωπος. Μου λέει “όχι κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε;”, λέω να αφήσω ένα τηλέφωνο μήπως υπάρξει κάποια ακύρωση και μου λέει “κυρία μου, τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν υπάρχουν θέσεις, είναι sold out”. Η ντροπή που ένιωσα».

Στο φινάλε, μάλιστα, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε πως η παράσταση ήταν η Φάλαινα.