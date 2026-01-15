Φαίη Σκορδά για Ελεονώρα Μελέτη: «Λίγοι άνθρωποι το ήξεραν, μετρημένοι στα δάχτυλα»

Την εξομολόγηση της Ελεονώρας Μελέτη για την κακοποίηση που έχει υποστεί, σχολίασαν σήμερα στον αέρα του Buongiorno η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της.

«Γνωρίζω ότι η συγκεκριμένη κακοποιητική σχέση στην οποία αναφέρεται είναι πάρα πολλά χρόνια πριν, πριν καν ακόμα ασχοληθεί με την τηλεόραση. Είναι πάρα πολλά χρόνια πριν και το ήξεραν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι, ίσως μετρημένοι στα δάχτυλα, πολύ δικοί της και δεν είχε αναφερθεί ποτέ σε αυτό» περιέγραψε η Φαίη Σκορδά.

«Παρότι ήταν μια παρουσιάστρια που έκανε καθημερινή εκπομπή και είχε το βήμα να μιλήσει γι’ αυτό… Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους που δεν θέλει να μιλήσει. Έρχεται η στιγμή που θα σε κάνει να μιλήσεις, γιατί αισθάνεσαι ότι μπορείς να το υποστηρίξεις όλο αυτό», είπε η Φαίη Σκορδά.

