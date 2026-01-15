Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε κλάματα στο Ευρωκοινοβούλιο – «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης, ήμουν απλά τυχερή»

  • Η Ελεονώρα Μελέτη τοποθετήθηκε με λυγμούς στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφερόμενη στη γυναικοκτονία, τα γυναικεία δικαιώματα και την κακοποίηση.
  • Ως γυναίκα, η Ευρωβουλευτής αποκάλυψε ότι «έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της».
  • Η ίδια τόνισε ότι «ήταν απλά πιο τυχερή», υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν θέμα γνώσης ή δυνατότητας αυτοπροστασίας.
Με ένα ισχυρό μήνυμα μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, η Ελεονώρα Μελέτη τοποθετήθηκε με λυγμούς για τη γυναικοκτονία, τα γυναικεία δικαιώματα και την κακοποίηση.

«Υπάρχει έγκλημα πάθους; Υπάρχει έγκλημα. Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω και εγώ μία κόρη, είναι μόλις επτά μηνών και αναρωτιέμαι. Το δικό μου το παιδί, αν θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι με ό,τι ζήσατε εσείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Είναι ψέμα να λέει μια μάνα ότι «εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που ‘χασε το παιδί της». Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω. Και εύχομαι να μη μάθω» περιέγραψε.

«Αλλά είμαι εδώ και ως γυναίκα. Είμαι εδώ και ως γυναίκα, η οποία και αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα «θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα», «θα υπερασπιστώ τις γυναίκες», «θα γίνω η Μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων», έτσι; Ξύπνησα γιατί έχω και εγώ τα δικά μου τα βιώματα. Βέβαια εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή. Γιατί έβλεπα; Ή ήξερα; Μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Απλά ήμουν πιο τυχερή», περιέγραψε από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου η Ευρωβουλευτής της ΝΔ.

 

