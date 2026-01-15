Αιμίλιος Χειλάκης: «Η χρονιά ξεκίνησε με ένα θέμα υγείας – Είναι δύσκολα τα πράγματα»

Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στο θέατρο Αθηνών με αφορμή την κοπή της πίτας της παράστασης «Cancel» στην οποία πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης έκανε δηλώσεις στην κάμερα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην υγεία του. Όπως είπε, «για εμένα η νέα χρονιά ξεκίνησε με ένα θέμα υγείας» και πρόσθεσε:

«Είναι πολύ δύσκολη χρονιά, είναι δυσάρεστο, δεν θα σου πω γι’ αυτό, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά δύσκολα, δεν πρέπει να τα συζητήσουμε».

Και συνέχισε: «Να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω, να είμαστε καλά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, «είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και με εκτιμά, έχουμε και οικογενειακή σχέση», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα κατέβει υποψήφιος όταν θα κάνει κόμμα.

