Meteo: Πώς εξελίσσεται η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

Αξιόλογη χιονοκάλυψη στην Ελλάδα παρατηρήθηκε στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου του Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Στις 12 Ιανουαρίου 2026, η χιονοκάλυψη έφτασε το 19 % της συνολικής έκτασης της χώρας, ποσοστό που είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψιν τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη από το 2004 (14 %).

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η μέση ημερήσια χιονοκάλυψη, καθώς και οι ακραίες μέγιστες και ελάχιστες τιμές που έχουν καταγραφεί για κάθε ημέρα του χειμώνα (περίοδος Σεπτεμβρίου-Μαΐου) κατά την περίοδο 2004–2025.

Η παρακολούθηση της χιονοκάλυψης από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου η παρουσία χιονιού στη χώρα ήταν αρκετά περιορισμένη, όπως συχνά συμβαίνει την τελευταία δεκαετία. Από τα τέλη Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση, ενώ απότομη ήταν η αύξηση της χιονοκάλυψης μετά τις 10 Ιανουαρίου, αποτέλεσμα ψυχρής εισβολής που επηρέασε με χιονοπτώσεις σημαντικό μέρος της επικράτειας. Η χιονοκάλυψη στις 12 Ιανουαρίου αποτυπώνει εκτεταμένες χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Μακεδονία και τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Η σύγκριση με την κλιματολογία δείχνει ότι ο χειμώνας 2025–2026 χαρακτηρίζεται έως τώρα από περιορισμένη χιονοκάλυψη, παρουσιάζει όμως σαφή τάση αύξησής της σε σχέση με έναν «μέσο» ελληνικό χειμώνα, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη και τα προγνωστικά στοιχεία των επόμενων ημερών, που υποδεικνύουν νέες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.