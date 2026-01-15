Πώς φτάσαμε από το «κάθοδος στην Αθήνα με τρακτέρ» στο «ναι στον διάλογο» – Το παρασκήνιο και οι όροι για συνάντηση των «σκληρών» των μπλόκων με τον Πρωθυπουργό

«Κλειδώνει» η συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη μετά το «ναι» που είπαν για διάλογο στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας.

Και μπορεί μετά το ραντεβού των αποκαλούμενων «προθύμων» που συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, να υπήρχαν και φωνές των «σκληρών» των μπλόκων που έκαναν λόγο ακόμη και για κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα, όμως, στη συνεδρίαση της Καρδίτσας, όπου έπεσε στο τραπέζι και αυτή η πρόταση, επικράτησε η πιο ήπια στάση. Εκείνη για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους, χωρίς βέβαια να φύγουν από την άκρη των Εθνικών Οδών τα βαριά οχήματα.

Πώς όμως, φτάσαμε από το «κάθοδος στην Αθήνα με τα τρακτέρ» στο «ναι στον διάλογο»; Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν δύο παράγοντες: Ο ένας ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση στον Παλαμά. Στο τηλεφώνημα αυτό συζητήθηκε η πρόταση να πάνε για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν φυσικά προηγηθεί και τηλεφωνήματα του υπουργού με τον Πρωθυπουργό για τον χειρισμό του θέματος.

Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με τις βελτιώσεις σε 3 μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά το «ραντεβού» της Τρίτης στο Μαξίμου και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν στο αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο.

Έτσι οι αγρότες αναμένουν τώρα τον καθορισμό της τελικής ημερομηνίας για το κρίσιμο ραντεβού, στο οποίο αποφάσισαν να προσέλθουν με 25μελή επιτροπή συν 5 παρατηρητές και χωρίς να γίνει και συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα.

Στη συνάντηση αυτή ευελπιστούν να τους δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουν με στοιχεία όλα τα προβλήματα και τα αιτήματά τους και από την άλλη πλευρά ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί να τους ακούσουν και να δώσουν λύσεις, καθώς όπως λένε «αυτός ο αγώνας, αυτές οι κινητοποιήσεις, έχουν να κάνουν με την επιβίωσή τους και με την παραμονή τους σε αυτό δηλαδή που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια».

Η πιο πιθανή ημερομηνία είναι εκείνη της Παρασκευής (16/1), ενώ αν από την πλευρά των αγροτών «παιχτούν καθυστερήσεις» ή προκειμένου να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες του ραντεβού, δεν αποκλείεται και η Δευτέρα (19/1).

Κυβέρνηση: Οι όροι για διάλογο παραμένουν οι ίδιοι

Αυτό που επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη και έχει μεταφερθεί στους εκπροσώπους των μπλόκων από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, είναι ότι οι όροι για μία συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένουν ίδιοι και πολλάκις διατυπωμένοι.

Και οι όροι σχετίζονται τόσο με τη σύνθεση και την εκπροσώπηση, δηλαδή ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, όσο και με την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.

Πάντως από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα και για νέα μέτρα. Μπορεί ενδεχομένως να βρεθούν κάποια επιπλέον σημεία σύγκλισης για τεχνικά ή θεσμικά θέματα, όμως τα επιπλέον χρήματα που αφορούν στη ρύθμιση για το ρεύμα, το αγροτικό πετρέλαιο, την επιδότηση ζημίας όσων καλλιεργούν τριφύλλι και τη στήριξη των κτηνοτρόφων έχουν ήδη συζητηθεί στο ραντεβού που έγινε το απόγευμα της Τρίτης και οι «σκληροί» των μπλόκων έλειπαν.

Το ζήτημα της κτηνοτροφίας βέβαια είναι ακόμα ανοιχτό, με δεδομένο ότι εκκρεμεί μια ειδική συζήτηση του κ. Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους του κλάδου κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα και προφανώς επ’ αυτού μπορεί να γίνει μια συζήτηση. Όμως η κυβέρνηση απορρίπτει εκ προοιμίου τα μαξιμαλιστικά αιτήματα μερίδας αγροτοσυνδικαλιστών.

Χωρίς ΑΤΑΚ οι επιδοτήσεις για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων

Υπενθυμίζεται πως χθες, συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός μετά το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, είχαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Κύριο θέμα στο τραπέζι της συζήτησης ήταν ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου.

Τα προβλήματα που υπάρχουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων, κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των αγροτών με κυβερνητικό κλιμάκιο. Λόγω μη ταυτοποίησης των ακίνητων στις δηλώσεις για την ενιαία ενίσχυση μπλοκαρισμένα είναι πάνω από 80.000 ΑΦΜ σε ολόκληρη τη χωρά και βρέθηκε λύση για αυτά.

Όπως αποφασίστηκε, αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων οι παραγωγοί θα μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις χωρίς ΑΤΑΚ μόνο με υπεύθυνη δήλωση. Επίσης θα δοθεί επιπλέον ενίσχυση 30 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς τριφυλλιού, ενώ εξειδικεύτηκε η οικονομική ενίσχυση των 80εκ ευρώ σε παραγωγούς βαμβακιού και σίτου. Θα λάβουν 20 με 30 ευρώ το στρέμμα για το βαμβάκι και 11 ευρώ το στρέμμα το σιτάρι.

«Φεύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία μας φέρνει το ΑΤΑΚ. Θα μεταφέρουμε αυτά που συζητηθήκαν στα μπλόκα. Οι αγρότες είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν την άποψη αν είναι ευχαριστημένοι η όχι», ανέφερε ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού αγροτικού συλλόγου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος.

Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι διοικητές της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε: «Η κυβέρνηση είναι δίπλα στο πλευρό των αγροτών ότι επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα ή παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν, κυρίως όμως στη δεδομένη δική μας διάθεση να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε όλους τους Έλληνες παραγωγούς, όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».

Μεταξύ των βελτιώσεων που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός είναι να επωφεληθούν στη μείωση της τιμής του ρεύματος στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και αυτοί που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά είναι ενήμεροι στη ρύθμιση που έχουν κάνει σε βάθος ενός έτους.

Η κατάργηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο άλλα και του ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Η επιτάχυνση των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.

Η ενίσχυση κτηνοτρόφων για την απώλεια εισοδήματος λόγω ευλογιάς.

Ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της επιτροπής μπλόκων στα Πράσινα Φανάρια, είπε πως: «Είμαστε ικανοποιημένοι που άρχισε ο διάλογος. Περιμένουμε την επιτροπή να μας φέρει τα θετικά νομίζω αποτελέσματα και από κει και πέρα ο κόσμος να αποφανθεί εάν υπάρχει λύση κάποιων προβλημάτων ή όχι».

Στη συνάντηση συζητήθηκε και το θέμα της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.