Βίντεο: Έσωσε δύο κοριτσάκια που περπατούσαν στη μέση του δρόμου

Ένας άγνωστος έσπευσε να σώσει δύο παιδιά που περιπλανήθηκαν στον πολυσύχναστο δρόμο στη Φλόριντα, ενώ η ανίδεη οικογένειά τους βρισκόταν λίγα τετράγωνα πιο κάτω σε ένα Airbnb, σύμφωνα με ανατριχιαστικά πλάνα.

Ο Τζον Μπρίτινγκχαμ, πατέρας πέντε παιδιών, διέσχιζε την κομητεία Μπρέβαρντ την Κυριακή, αφού ολοκλήρωσε μια φωτογράφιση για ακίνητα, όταν σταμάτησε μόνος του την κυκλοφορία για να βοηθήσει δύο κοριτσάκια που βρίσκονταν στη μέση του δρόμου ενώ περνούσαν αυτοκίνητα και από τις δύο κατευθύνσεις.

Σταμάτησε στην άκρη και σήκωσε το πρώτο νήπιο, που είχε περιπλανηθεί στη μέση του δρόμου, στο ένα χέρι, ενώ κουνούσε το ελεύθερο χέρι του για να σταματήσει τους άλλους οδηγούς στον δρόμο.

Ο Μπρίτινγχαμ δεν έχασε καθόλου χρόνο καθώς έσκυψε και την σήκωσε στην αγκαλιά του προτού περπατήσει γρήγορα στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με το υλικό από την κάμερα του ταμπλό του αυτοκινήτου του.