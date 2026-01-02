Το κύμα ψύχους στη Φλόριντα και τα… παγωμένα ιγκουάνα – «Πέφτουν από τα δέντρα»

Η Φλόριντα υποδέχτηκε την Πρωτοχρονιά υπό ένα αρκτικό κρύο — και το κρύο χάρισε ένα από τα πιο παράξενα θεάματα της ηλιόλουστης πολιτείας: ιγκουάνα να πέφτουν από τον ουρανό.

Ένα απότομο κύμα ψύχους προκάλεσε πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την πολιτεία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να αιφνιδιαστούν τα ψυχρόαιμα ιγκουάνα και να πέφτουν από τα δέντρα στη Νότια Φλόριντα, με δραματικές εικόνες να διαδίδονται γρήγορα στο διαδίκτυο.

Ο μετεωρολόγος Ματ Ντέβιτ δημοσίευσε την Παρασκευή μια φωτογραφία ενός πράσινου ιγκουάνα ξαπλωμένου στο γρασίδι στο Φορτ Μάγιερς, αφού έπεσε από ένα δέντρο όπου οι θερμοκρασίες έπεσαν στους 39 βαθμούς.

This guy just fell out of a tree in Fort Myers this morning, where it was 39°. It’s not dead, just cold stunned. Only in Florida! @investinthehusl @spann @JimCantore @stormhour pic.twitter.com/X2ZXwuNhpH — Matt Devitt (@MattDevittWX) December 31, 2025

«ΕΧΟΥΜΕ ΙΓΚΟΥΑΝΑ ΠΟΥ… ΠΕΦΤΟΥΝ!» , έγραψε ο Ντέβιτ, τονίζοντας ότι το ερπετό «δεν είναι νεκρό, απλώς έχει πάθει ζάλη από το κρύο».

Παρόμοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν εκατοντάδες μίλια μακριά στο Μαϊάμι, όπου ένας άλλος μετεωρολόγος, ο Ντίλαν Φεντερίκο, μοιράστηκε βίντεο με μια ακίνητη ιγκουάνα να προσκολλάται άτσαλα σε ένα κιγκλίδωμα κατά τη διάρκεια του παγετού που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Έχουμε παγωμένα ιγκουάνα στο Μαϊάμι!» έγραψε ο Φεντερίκο καθώς οι θερμοκρασίες έπεφταν στους 4 βαθμούς Κελσίου σε μέρη της Νότιας Φλόριντα.

Οι υπεύθυνοι για την άγρια ​​ζωή έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό τους κατοίκους της Φλόριντα να μην υποθέτουν ότι τα ζώα είναι νεκρά.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα ερπετά ανακάμπτουν μόλις η θερμοκρασία αυξηθεί και το ηλιακό φως θερμάνει το σώμα τους, μερικές φορές μέσα σε λίγες ώρες.

Το κύμα ψύχους της Πρωτοχρονιάς ήταν από τα πιο εκτεταμένα που έχει δει η Φλόριντα εδώ και χρόνια.

Ένα ισχυρό ψυχρό μέτωπο σάρωσε την πολιτεία τις τελευταίες ημέρες του 2025, παρασύροντας παγωμένο αέρα βαθιά στη χερσόνησο μετά από εβδομάδες ασυνήθιστης ζέστης.