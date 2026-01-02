Θεσσαλονίκη: 43χρονος παρενόχλησε 20χρονη σε μπαρ και ξυλοκοπήθηκε από την ίδια και τον σύντροφό της

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη 43χρονος στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση σε βάρος 20χρονης και απειλή κατά του συντρόφου της.
  • Ο 43χρονος αλλοδαπός, ενώ βρισκόταν σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, παρενόχλησε σεξουαλικά, θώπευσε και έβρισε τη γυναίκα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
  • Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη και ο σύντροφός της αντέδρασαν, προκάλεσαν σωματικές βλάβες και εξύβρισαν τον 43χρονο, με αποτέλεσμα, επίσης, να συλληφθούν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στη σύλληψη ενός 43χρονου προέβησαν, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση σε βάρος 20χρονης και για απειλή εναντίον του 24χρονου συντρόφου της.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος αλλοδαπός, ενώ βρισκόταν σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, παρενόχλησε σεξουαλικά, θώπευσε και έβρισε τη γυναίκα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη και ο σύντροφός της αντέδρασαν, προκάλεσαν σωματικές βλάβες και εξύβρισαν τον 43χρονο, με αποτέλεσμα, επίσης, να συλληφθούν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

09:36 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

