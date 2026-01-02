Με το «βλέμμα» στα Μάλγαρα οι αγρότες – Το κάλεσμα της Επιτροπής των μπλόκων και οι προτάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να πάρουν απαντήσεις στα αιτήματά τους, δηλώνουν οι αγρότες των μπλόκων που έχουν στηθεί ανά την Ελλάδα, εδώ και περισσότερες από 30 ημέρες.

Μετά το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής κατά την πανελλαδική σύσκεψή τους, η οποία είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από ολόκληρη τη χώρα.

Όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη σύσκεψη.

Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχουν δηλώσει σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως επισημαίνουν, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου.

Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει σήμερα, Παρασκευή και αύριο, Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων:

«Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμη μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Νίκαια: Ανυποχώρητοι οι αγρότες, προτάσεις για κλιμάκωση

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΟΡΕΝ, οι αγρότες της Νίκαιας φαίνεται πως έχουν «κλειδώσει» δύο προτάσεις ενόψει της σύσκεψης την Κυριακή στα Μάλγαρα.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού, οι προτάσεις είναι οι εξής:

Ολικό, κυκλοφοριακό μπλακ-αουτ

Μαζική απόβαση με τα τρακτέρ στην Αθήνα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας

Σύσκεψη και στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα μέχρι και την Δευτέρα, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών έως σήμερα

Σε μια κίνηση καλής θέλησης, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο, τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου.

Ανοιχτά τα διόδια των Μαλγάρων για την επιστροφή των αδειούχων

Δεν υποχωρούμε και δεν σπάμε λένε οι αγρότες που δηλώνουν ενωμένοι και έτοιμοι για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Η αδιαλλαξία της κυβέρνησης, όπως τονίζουν, τους έβγαλαν στους δρόμους και το 2026 τους βρίσκει πιο δυνατούς απέναντι σε υποσχέσεις «πυροτεχνήματα».

Οι Τρικαλινοί αγρότες στο μπλόκο του Λόγγου έδειξαν ότι δεν τους πτοεί το κρύο και η ανάγκη για επιβίωση τους δίνει δύναμη για να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σουβλάκια, λουκάνικα και ντόπια κρέατα ήταν το δώρο τους στους διερχόμενους οδηγούς και όλες τις επαγγελματικές ομάδες που τους στηρίζουν εδώ και έναν μήνα. Στα μπλόκα της Καρδίτσας και της Θήβας στήθηκαν ρεβεγιόν φτωχικά αλλά δυναμικά.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, οι αγρότες θα κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια των Μαλγάρων και για την επιστροφή των αδειούχων της Πρωτοχρονιάς, περιμένοντας τις κρίσιμες αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης.