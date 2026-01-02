Πανεύκολη συνταγή του Gordon Ramsay για μπέργκερ με σολομό στο Air Fryer – Ετοιμαστείτε για «έκρηξη» γεύσης

Σύνοψη από το

  • Το burger σολομού του Gordon Ramsay ανατρέπει τα δεδομένα, προσφέροντας μια εξαιρετική συνταγή για Air Fryer που εγγυάται μια «έκρηξη» γεύσης.
  • Το τρυφερό μπιφτέκι σολομού, άψογα καρυκευμένο με άνηθο και μια διακριτική νότα λεμονιού, αποτελεί τη βάση αυτής της μοναδικής γευστικής εμπειρίας.
  • Με χρόνο μαγειρέματος μόλις 15 λεπτά, η συνταγή τονίζει την ανάγκη να μη γίνει υπερβολικό ανακάτεμα των υλικών για ένα ζουμερό και όχι στεγνό αποτέλεσμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

συνταγή του Gordon Ramsay για μπέργκερ με σολομό στο Air Fryer
Photo: cooklikeramsay

Το burger σολομού του Gordon Ramsay αλλάζει πραγματικά τα δεδομένα και αξίζει της προσοχής σας. Πολλοί θεωρούν ότι όλα τα μπέργκερ είναι ίδια, μέχρι τη στιγμή που θα δοκιμάσουν αυτή την εξαιρετική συνταγή.

Συνταγή για τάκος με τραγανό κοτόπουλο και σάλτσα ραντς με κόλιανδρο και λάιμ

Το τρυφερό μπιφτέκι σολομού, άψογα καρυκευμένο και με μια διακριτική νότα λεμονιού, ανατρέπει πλήρως τη συνηθισμένη ρουτίνα. Η συγκεκριμένη συνταγή για Air Fryer δεν είναι μόνο εύκολη, αλλά εγγυάται μια «έκρηξη» γεύσης που θα εντυπωσιάσει τόσο τον δικό σας ουρανίσκο όσο και τους καλεσμένους σας.

Η συνταγή του Gordon Ramsay για burger με σολομό

Χρόνος Προετοιμασίας: 15 λεπτά λεπτά

Όλοι μιλούν για τη συνταγή της Ina Garden για Brownie Pudding – Θα την ερωτευθείτε

Χρόνος Μαγειρέματος: 15 λεπτά λεπτά

Υλικά

  • 500 γρ. φρέσκα φιλέτα σολομού, χωρίς πέτσα
  • 50 γρ. τριμμένη φρυγανιά
  • 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
  • 1 αυγό χτυπημένο
  • 2 κ.σ. φρέσκος άνηθος ή 1 κ.σ. αποξηραμένος
  • 1 λεμόνι για γεύση
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 1 πρέζα πιπέρι

Για την παρασκευή αυτών των πεντανόστιμων μπέργκερ, απαιτούνται 500γρ. φρέσκα φιλέτα σολομού, χωρίς την πέτσα. Ο σολομός κόβεται σε χοντρά κομμάτια και αναμειγνύεται με 50γρ. γαλέτα, 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη, 1 χτυπημένο αυγό και μια πρέζα αλάτι και πιπέρι.

Χάρης Παυλίδης στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει μαγική συνταγή στην επιτυχία, μόνο η δουλειά και η προπόνηση»

Ο άνηθος είναι απαραίτητος, καθώς περίπου 2 κουταλιές της σούπας φρέσκος (ή 1 κουταλιά της σούπας αποξηραμένος) προσδίδει ένταση στη γεύση. Για την τελική πινελιά, λίγο στυμμένο λεμόνι αναδεικνύει όλα τα αρώματα.

Οδηγίες για την εκτέλεση της συνταγής

Προθέρμανση: Προθερμαίνετε το air fryer στους 200°C.

Ανάμειξη: Σε ένα μπολ, ανακατεύετε όλα τα ψιλοκομμένα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Πλάσιμο: Πλάθετε το μείγμα σε μπιφτέκια πάχους περίπου 2,5 εκατοστών. Είναι σημαντικό τα μπιφτέκια να είναι συμπαγή.

Ψήσιμο: Τοποθετείτε τα μπιφτέκια στον κάδο της φριτέζας αέρος, ψεκάζετε ελαφρά με λάδι και ψήνετε για 10-12 λεπτά, γυρίζοντάς τα από την άλλη πλευρά στα μισά του χρόνου, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.

Θερμοκρασία: Στοχεύετε σε μια εσωτερική θερμοκρασία 63°C στο κέντρο του μπιφτεκιού, για εγγυημένο και ασφαλές αποτέλεσμα.

Πώς να αποφύγετε τα στεγνά μπέργκερ

Ο στόχος είναι ένα ζουμερό αποτέλεσμα και όχι ένα στεγνό, σκληρό μπιφτέκι. Ο σολομός πρέπει να παραμείνει κρύος μέχρι τη στιγμή που θα τον αναμίξετε. Το υπερβολικό ανακάτεμα είναι βέβαιο ότι θα στεγνώσει το μείγμα – γι’ αυτό απλώς ανακατέψτε μέχρι μόνο μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Αν το μείγμα φαίνεται πολύ σφιχτό, μια κουταλιά μαγιονέζα μπορεί να κάνει θαύματα προσθέτοντας την απαραίτητη υγρασία.

Μυστικά για έξτρα γεύση

Για μια πιο πικάντικη εκδοχή, μπορεί να προστεθεί στο μείγμα μια κουταλιά sriracha ή μουστάρδα Dijon. Για μια πιο αλμυρή ένταση, προτείνεται η προσθήκη ψιλοκομμένης κάπαρης ή ελιάς. Επίσης, τα μυρωδικά μπορούν να αντικατασταθούν: ο φρέσκος μαϊντανός ή ο κόλιανδρος προσφέρουν μια ωραία αίσθηση φρεσκάδας αν ο άνηθος δεν είναι της προτίμησής σας.

Παραλλαγές 

  • Cajun Style: Προσθήκη μπαχαρικών Cajun για μια πικάντικη νότα από τον αμερικανικό Νότο.
  • Μεσογειακή αύρα: Ανάμειξη με λιαστή ντομάτα και φέτα.
  • Κλασική γεύση: Λίγες σταγόνες Worcestershire sauce προσθέτουν βάθος και ένταση.

Ιδέες για συνοδευτικά

  • Τηγανητές γλυκοπατάτες: Για μια νόστιμη και υγιεινή αντίθεση.
  • Λαχανοσαλάτα (Coleslaw): Προσφέρει την απαραίτητη δροσιστική πινελιά.
  • Πράσινη σαλάτα: Μια απλή επιλογή για να διατηρηθεί το γεύμα ελαφρύ.
  • Σπιτική σάλτσα ταρτάρ: Γρήγορη παρασκευή με ανάμειξη μαγιονέζας, ψιλοκομμένης πίκλας και λίγου λεμονιού.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Η νέα ψηφιακή εποχή ενός σύγχρονου και διαλειτουργικού συστήματος υγείας

21χρονη με σπάνια πάθηση δεν αντέχει τους ήχους των Χριστουγέννων: «Με πιάνει αίσθημα πανικού»

«Μπλόκο» στις εξώσεις: Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Ποιους δανειολήπτες αφορά

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Έως τις 31 Μαρτίου η διάρκεια του προγράμματος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:00 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ανακάλυψε ότι η σύζυγός του έχει κρυφό λογαριασμό με 9.000 ευρώ – «Φοβάμαι για το μέλλον του γάμου μας»

Όταν παντρεύεσαι και λες «Συμφωνώ», ο στόχος είναι να έχεις μια υγιή και ευτυχισμένη σχέση που...
06:15 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι μπορούν να βρουν το φίδι σε 6 δευτερόλεπτα

Μπορείτε να δοκιμάσετε τις ικανότητες σας με την νέα οπτική ψευδαίσθηση που σαρώνει στο διαδίκ...
05:30 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026: Τοξότες, η στιγμή που περιμένατε φτάνει

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε...
21:00 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Η αριθμολογία «μίλησε» – Τι προβλέπεται για κάθε ημερομηνία γέννησης το 2026

Το νέο έτος πλησιάζει, οπότε ίσως αναρωτιέστε τι επιφυλάσσει το 2026 για εσάς. Αφού ξεπεράσαμε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι