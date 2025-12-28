Όλοι μιλούν για τη συνταγή της Ina Garden για Brownie Pudding – Θα την ερωτευθείτε

  • Η Ina Garten, γνωστή ως Barefoot Contessa, παρουσιάζει τη συνταγή της για Brownie Pudding, ένα σοκολατένιο γλυκό που υπόσχεται να γίνει ένα από τα αγαπημένα σας.
  • Πρόκειται για μια πλούσια λιχουδιά που τρώγεται με κουτάλι, ένας συνδυασμός κέικ λάβας σοκολάτας και brownie, με την Ina να το περιγράφει ως «λιωμένο στο κέντρο και ψημένο στην εξωτερική του πλευρά».
  • Η παρασκευή του γίνεται σε μπεν μαρί για ομοιόμορφο ψήσιμο, ενώ η Ina Garten το χαρακτηρίζει ως τον απόλυτο «παράδεισο» για τους λάτρεις της σοκολάτας.
Και ποιος δεν θέλει ένα σοκολατένιο γλυκό για τις γιορτές που είναι εύκολο να φτιαχτεί και είναι σίγουρο ότι θα αρέσει σε όλους; Για μια ακόμη φορά, η Ina Garten, Αμερικανίδα μαγείρισσα με εκπομπή στην τηλεόραση και συγγραφέας,  έχει τη λύση και είναι η συνταγή της για Brownie Pudding.

Είναι ένα ονειρεμένο γλυκό που θα γίνει ένα απ’ τα αγαπημένα σας! Όπως όλοι ξέρετε, υπάρχουν πολλές παραλλαγές όταν πρόκειται για brownies, αλλά αυτή η εκδοχή της πουτίγκας θα είναι το νούμερο 1 αγαπημένο μας από εδώ και πέρα!

Να το ξεκαθαρίσουμε:  Δεν είναι η τυπική συνταγή για brownies που φτιάχνετε για πώληση στο σχολείο, σε σχήμα μπάρας, οπότε αν αυτό ψάχνετε, υπάρχουν άπειρες άλλες συνταγές για brownies!

Αυτή, όμως, είναι μια πλούσια λιχουδιά—ένα γλυκό που το τρώτε με κουτάλι και το οποίο θα σκέφτεστε ώρες μετά την τελευταία μπουκιά που φάγατε!

Τι Είναι το Brownie Pudding;

Το brownie pudding της Ina είναι κάτι σαν συνδυασμός ανάμεσα σε ένα κέικ λάβας σοκολάτας και ένα brownie. Η ίδια λέει ότι είναι «λιωμένο στο κέντρο και ψημένο στην εξωτερική του πλευρά», έτσι απολαμβάνετε και τις δύο πλευρές.

Φτιάχνεται σε μπεν μαρί για να ψηθεί ομοιόμορφα. Σίγουρα δεν είναι το brownie που το κρατάτε με τα χέρια για να το φάτε. Θα χρειαστείτε κουτάλι και μπολ για αυτό!

Συνταγή για Brownie Pudding της Ina Garten

  • Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά
  • Χρόνος Μαγειρέματος: 1 ώρα
  • Χρόνος Προετοιμασίας: 15 λεπτά

Υλικά

Για το Brownie Pudding:

  • 2 μπάρες αλατισμένο βούτυρο (συν επιπλέον για το βουτύρωμα του ταψιού)
  • 4 εξαιρετικά μεγάλα αυγά (σε θερμοκρασία δωματίου)
  • 2 φλιτζάνια ζάχαρη
  • 3/4 φλιτζανιού κακάο σε σκόνη
  • 1/2 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 βανίλια ή 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
  • 1 κουταλιά της σούπας λικέρ φραμπουάζ (προαιρετικά)
  • Παγωτό βανίλια για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Οδηγίες

  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 160°C .
  • Βουτυρώστε ελαφρά ένα ταψί 2 λίτρων ή 23 x 30 x 5 εκ. σε σχήμα οβάλ.
  • Λιώστε το βούτυρο και αφήστε το να κρυώσει.
  • Στο μπολ του μίξερ με το εξάρτημα για τις ζύμες, χτυπήστε τα αυγά με τη ζάχαρη σε μέτρια-υψηλή ταχύτητα για 5 με 10 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει πολύ πηχτό και ανοιχτό κίτρινο.
  • Κοσκινίστε το κακάο και το αλεύρι και αφήστε τα στην άκρη.
  • Όταν το μείγμα αυγών και ζάχαρης είναι έτοιμο, χαμηλώστε την ταχύτητα του μίξερ και προσθέστε τη βανίλια, το λικέρ φραμπουάζ (αν το χρησιμοποιείτε) και το μείγμα κακάου και αλευριού.
  • Ανακατέψτε μόνο μέχρι να ομογενοποιηθεί.
  • Με το μίξερ ακόμα σε χαμηλή ταχύτητα, προσθέστε σιγά-σιγά το κρύο βούτυρο και ανακατέψτε ξανά μέχρι να ενσωματωθεί καλά.
  • Ρίξτε το μείγμα για το brownie στο προετοιμασμένο ταψί και τοποθετήστε το σε μεγαλύτερο ταψί.
  • Ρίξτε αρκετό καυτό νερό από τη βρύση στο μεγαλύτερο ταψί ώστε να φτάσει μέχρι τη μέση του ύψους του ταψιού με το brownie και ψήστε για 1 ώρα ακριβώς.
  • Ένα εργαλείο για κέικ ή μια οδοντογλυφίδα πρέπει να βγει 3/4 καθαρό.
  • Το κέντρο θα φαίνεται πολύ ανυψωμένο, αλλά δεν πειράζει.
  • Αφήστε το να κρυώσει και σερβίρετε με παγωτό βανίλια.
  • Αυτό το γλυκό είναι ο  απόλυτος «παράδεισος» για τους λάτρεις της σοκολάτας!

